Президент Ильхам Алиев выделил средства для защиты дюкера на пересечении Верхне-Ширванского канала и реки Тюрьян

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите дюкера на пересечении Верхне-Ширванского канала и реки Тюрьян.

В распоряжении говорится, что для завершения ремонта и реконструкции барража-фиксатора для защиты от смыва дюкера на пересечении Верхне-Ширванского канала и реки Тюрьян из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделяются 790 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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