Министр обороны Азербайджана отправится с рабочим визитом в Китай

БАКУ/Trend/ - По приглашению члена Государственного совета Китая, министра национальной обороны КНР, генерал-полковника Вэя Фэнхэ, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Пекин.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках рабочего визита предусмотрены встречи министра обороны Азербайджана с официальными лицами военно-политического руководства КНР

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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