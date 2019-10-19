Эльхан Алескеров: Бакинский саммит Тюркского совета - знаковый этап на пути тюркского единения (ВИДЕО)

19 октября 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итоги седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который состоялся на днях в Баку, широко обсуждаются в Азербайджане, так как в рамках этого знакового мероприятия был рассмотрен широкий спектр вопросов политического и экономического характера на уровне президентов стран региона, с которыми Азербайджан связывают давние, исторические и этнические связи.

Как сообщает Trend, такое мнение, в частности, высказал руководитель Международного экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Тренд Эльхан Алескеров.

Глава Baku Network отметил, что саммит, по сути, обозначил приоритетные задачи, стоящие перед тюркскими государствами, которых объединяет общая история.

«Важность этого саммита еще и в том, что на нем обсуждались актуальные вопросы, касающиеся не только истории, политики тюркских государств, но и всего мира. Специфика тюркского мира в том, что он многонационален, тюркские страны мультиконфессиональны и мультикультуральны. Это связано с тем, что тюркские народы прошли большой исторический путь, создав 16 великих империй. На мой взгляд, саммит, прошедший в Баку, придал импульс осознанию великого прошлого тюркских народов, так как на мировой арене тюркские государства оставили глубокий цивилизационный след. Это главная и характерная черта тюркских стран, которые на сегодняшний день представлены в важных международных структурах и военно-политических блоках. Наглядным примером может служить Турция, являющаяся членом НАТО. С другой стороны, тюркские страны активно участвуют в реализации масштабных экономических проектов мирового значения. Азербайджан - как часть великого тюркского мира также вносит существенный вклад в сохранение и укрепление исламского единства, прилагая усилия для сохранения стабильности и безопасности региона, реализуя важные инфраструктурные проекты масштабного значения, которые нацелены на собственные национальные интересы», - заявил Эльхан Алескеров.

Глава Baku Network отметил, что проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева дальновидная государственная политика Азербайджана, направлена в поддержку интересов тюркских государств, поэтому состоявшийся в Баку саммит можно охарактеризовать как очередной успешный этап на пути тюркского единения.

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