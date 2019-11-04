Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства центра Службы ASAN в Товузском районе

4 ноября 2019 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства Центра Службы «ASAN» в Товузском районе.

Согласно распоряжению, с целью завершения проектирования и строительства Центра Службы «ASAN» в Товузском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года № 890, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 19, 255 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части один настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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