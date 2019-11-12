ГУП Баку о сегодняшнем незаконном пикете

12 ноября 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Члены партии Мусават обратились в Исполнительную власть города Баку за разрешением о проведении митинга на одной из центральных территорий столицы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление полиции (ГУП) города Баку.

Согласно обращению, им была предложена учебная база спортивного клуба «Нефтчи» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

ГУП Баку официально уведомила авторов обращения, что любая акция, которая будет проведена в неположенном месте, будет пресечена, виновные понесут ответственность за возможные нарушения общественного порядка.

Несмотря на это, 12 ноября около 15:00, примерно 15 человек попытались провести несанкционированный пикет перед зданием Исполнительной власти города Баку.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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