В Азербайджане рассмотрено 41 дисциплинарное производство в связи с грубыми нарушениями судей

БАКУ /Trend/ - За короткий срок министерство юстиции и судебно-правовой совет провели мониторинги в примерно 50 судах.

Как сообщает в пятницу Trend, установлены нарушения со стороны 100 судей, а в связи с наиболее грубыми нарушениями в отношении 41 судьи рассмотрено дисциплинарное производство, в том числе шестеро освобождены от занимаемых должностей, судейские полномочия двоих досрочно прекращены, в отношении других приняты различные дисциплинарные меры.

Также около 3700 человек, нарушившие требования исполнительного законодательства, привлечены к административной ответственности, в том числе 2000 человек арестованы судами в административном порядке, в отношении 340 человек, умышленно уклоняющихся от исполнения судебных решений, возбуждены уголовные дела. Практика применения временного ограничения выезда из страны позитивно повлияла на обеспечение исполнения судебных решений, в отношении более10 тысяч должников были сняты такие ограничения, после исполнения судебных решений.

За девять месяцев этого года министерство юстиции завершило следствие по 430 уголовным делам в связи с преступлениями против правосудия и некоторыми другими. Было обеспечено возмещение более половины материального ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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