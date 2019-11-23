В Азербайджане идет к завершению подготовка к муниципальным выборам

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается ряд процедур в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 23 декабря.

Как сообщает в субботу Trend, согласно календарному плану основных действий и мер по подготовке и проведению в Азербайджане муниципальных выборов, определение соответствующих мест для установки досок с агитационными материалами в связи с муниципальными выборами, должно быть завершено за 30 дней до выборов, то есть до 23 ноября 2019 года.

Эти места определяются органами местной исполнительной власти и муниципалитетами на основе предложений окружной избирательной комиссии.

Помимо этого, подготовка избирательных протоколов также должна быть завершена за 30 дней до выборов. Протоколы изготавливаются на основании решения Центральной избирательной комиссии на соответствующем полиграфическом предприятии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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