Председатель Управления по делам религии Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 23 ноября Председатель Управления по делам религии Турции профессор, доктор Али Эрбаш направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил благодарность за организацию на высоком уровне II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и оказанный ему теплый прием.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Мир Вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

Уважаемый господин Президент.

Хотел бы выразить благодарность за доброе отношение и гостеприимство, проявленные ко мне и членам нашей делегации во время визита в Вашу страну 14-17 ноября с возглавляемой мною представительной делегацией по случаю II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, 70-летия уважаемого шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летия его деятельности в качестве шейх уль-ислама, которые Ваше превосходительство почтило своим одобрением.

Особо хочу отметить, что мы с одобрением восприняли учтивое отношение Ваших сотрудников, сопровождавших нас с начала нашего визита и до того, как мы покинули Вашу страну, уделивших свое драгоценное время, чтобы быть рядом с нами. Считаю, что визит в Вашу прекрасную страну с нашей делегацией внесет вклад в дальнейшее развитие связей как между нашими структурами, так и между нашими странами.

Пользуясь случаем, прошу у Всевышнего Аллаха здоровья и счастья Вашему превосходительству, в Вашем лице желаю нашим азербайджанским братьям мира, спокойствия и благосостояния", - говорится в письме Председателя Управления по делам религии Турции профессора Др. Али Эрбаша.

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