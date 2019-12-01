Президент Ильхам Алиев: Реализованные грандиозные проекты свидетельствуют о нашей силе и приумножают мощь Азербайджана и Турции

1 декабря 2019 00:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализованные грандиозные проекты свидетельствуют о нашей силе и приумножают мощь Азербайджана и Турции.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой, которая состоялась в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне.

"Сила Турции – это наша сила, успех Турции – наш успех, мы и дальше вместе будем идти плечом к плечу как две братские страны. Перед нами открыты все горизонты. Реализованные грандиозные проекты свидетельствуют о нашей силе и приумножают нашу мощь. Экономическая сила в итоге превращается в политическую силу.

TANAP и Южный газовый коридор также являются проектами энергетической безопасности. Сегодня об энергетической безопасности говорят в мировом масштабе, этот вопрос вошел в мировую повестку дня. Считаю, что здесь создан прекрасный формат сотрудничества. Азербайджан, как страна-производитель, транзитные страны и страны-потребители работают сообща. У нас одни интересы, а доход распределяется по справедливости. Еще раз хочу сказать: все эти проекты укрепляют стабильность.

Я уверен, что все совместные проекты, которые мы будем реализовывать после этого, будут такими же успешными, как TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Турция и Азербайджан будут вместе уверенно шагать в будущее", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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