Проводятся тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2019 год, на общевойсковых полигонах проходят тактические учения с боевой стрельбой ракетно-артиллерийских подразделений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

На полигонах с личным составом, овладевшим теоретическими знаниями и правилами безопасности, проводятся практические занятия по различным темам.

Учения проводятся с целью усовершенствования навыков управления ракетными и артиллерийскими войсками, повышения уровня боевого слаживания подразделений, планирования действий в ходе проведения тактических операций, организации взаимодействия с другими видами и родами войск во время управления подразделениями и отработки других вопросов.

Силы и средства, привлеченные к практическим занятиям, последовательно выполняют поставленные задачи.

В ходе учений подразделения ракетных и артиллерийских войск выполнили боевые стрельбы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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