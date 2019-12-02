Кабинет министров утвердил даты праздников в Азербайджане на 2020 год

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов в понедельник подписал распоряжение об определении даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2020 год.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, согласно части четвертой статьи 105-й Трудового кодекса Азербайджана и части второй указа Президента Азербайджана "О применении закона "Об изменениях в Трудовой кодекс Азербайджана" от восьмого декабря 2006 года № 194-IIIQD" от 18 декабря 2006 года № 489, Новруз в Азербайджане в 2020 году будет отмечаться 20-24 марта, праздник Рамазан - 24 и 25 мая, Гурбан-байрам - 31 июля и первого августа. Согласно части второй статьи 105-й Трудового кодекса Азербайджан дни, перечисленные в распоряжении являются нерабочими.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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