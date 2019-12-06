Бахар Мурадова: Ждем решение ПЕА о том, какие кандидаты примут участие в выборах

6 декабря 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мажоритарная выборная система, тем не менее, кандидатуры на выборы выдвигает партия. Поэтому мы ждем решения партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) о том, кандидатуры каких членов партии будут выдвинуты для участия в выборах. Независимо от того, каким будет это решение, все члены партии его поддержат.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова.

По ее словам, решение партии ПЕА по поводу кандидатов должно быть оглашено в определенных временных рамках.

"Мы огласим свое решение в рамках этого отрезка времени. Далее начнется предвыборная агитационная кампания. Мы постараемся поддержать наших кандидатов, применив всю нашу силу», - сказала Мурадова.

Она напомнила, что соблюдены все правовые процедуры в связи с роспуском парламента, и после наступит черед Избирательного кодекса.

"Все политические партии, в том числе и партия «Ени Азербайджан», а также, каждый кто хочет испытать себя на этих выборах, должны действовать в рамках Избирательного кодекса. Мы, как всегда, готовы к этим выборам и примем в них участие в них. У нас есть большая вера в победу. Основа нашей веры - Президент Азербайджана и председатель ПЕА Ильхам Алиев, который продолжает политику архитектора и созидателя нашей партии Гейдара Алиева. Нашу веру еще больше укрепляет то, что в партии представлены самые известные люди Азербайджана, а также число наших членов. Поэтому считаю, что партия «Ени Азербайджан» будет представлена на выборах на самом высоком уровне и победа вновь будет за нами», - сказала Бахар Мурадова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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