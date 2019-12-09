Политолог: Азербайджан и Россия сотрудничают во всех областях

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Россией идет практически во всех сферах.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" в понедельник сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, руководители обоих государств во время встреч на высшем уровне подчеркивают, что имеется достаточный потенциал для нахождения новых направлений сотрудничества, а также важность использования этого потенциала.

«Тесное сотрудничество России с Азербайджаном в контексте геополитических и военно-политических интересов еще раз доказывает, что Россия воспринимает Азербайджан как надежного партнера. Россия объективно оценивает потенциал Азербайджана, и считает, что, в целом, геополитическая, геоэкономическая ситуация на Южном Кавказе непосредственно зависит от инициатив и участия Азербайджана», - сказал Мирбашироглу.

Он отметил, что Россия поддерживает позицию Азербайджана на мировых площадках. Наличие такой поддержки со стороны такой значимой страны как Россия, позволяет говорить об укреплении справедливой позиции Азербайджана на международной арене.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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