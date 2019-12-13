Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)

13 декабря 2019 00:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

На встрече были обсуждены существующее сотрудничество между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и будущие перспективы.

Мамедъяров проинформировал собеседника о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, угрожающего региональной безопасности.

Стороны обсудили сотрудничество в области военной безопасности между двумя странами.

В ходе встречи также был подчеркнута важность взаимных визитов и обсуждалось осуществление обмена визитами.

После встречи министр Эльмар Мамедъяров посетил Музей оккупации Латвии и ознакомился с материалами и экспонатами музея.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
Новости по теме
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
Политика 12 декабря 23:17
Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
Политика 12 декабря 22:02
Объемы в металлургической отрасли Азербайджана превысили 630 млн манатов
Бизнес 12 декабря 21:52
В 2020- году SOCAR намерена полностью отказаться от сжигания попутного газа
Энергетика 12 декабря 19:14
Азербайджанское предприятие увеличило производство молока
Бизнес 12 декабря 18:53
SOCAR: Энергетический переход не будет препятствовать продажам азербайджанского газа
Энергетика 12 декабря 18:37
Лента новостей
Чилийские депутаты не дали ход процессу импичмента президента
Другие страны 01:47
СМИ сообщают, что армия Хафтара продвигается в сторону Триполи
Арабские страны 01:18
Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о т.н. "геноциде армян"
Турция 00:57
США и Китай достигли договоренностей по торговле
США 00:29
"Карабах" сыграл вничью с "Дюделанджем"
Общество 00:15
США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования
США 12 декабря 23:50
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
В мире 12 декабря 23:27
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
Политика 12 декабря 23:17
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Арабские страны 12 декабря 23:02