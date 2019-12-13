Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

На встрече были обсуждены существующее сотрудничество между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и будущие перспективы.

Мамедъяров проинформировал собеседника о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, угрожающего региональной безопасности.

Стороны обсудили сотрудничество в области военной безопасности между двумя странами.

В ходе встречи также был подчеркнута важность взаимных визитов и обсуждалось осуществление обмена визитами.

После встречи министр Эльмар Мамедъяров посетил Музей оккупации Латвии и ознакомился с материалами и экспонатами музея.

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