В парламенте Азербайджана прошла встреча с Оценочной миссией БДИПЧ ОБСЕ

19 декабря 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлисе (парламенте) прошли встречи с миссией по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Представители миссии встретились с членами парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству. Председатель комитета Али Гусейнли проинформировал гостей о том, что большинство депутатов обратились к Президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса и проведении внеочередных выборов. Гусейнли, рассказав о связях с БДИПЧ ОБСЕ, отметил, что в Азербайджане существует профессиональная избирательная администрация, что Избирательный кодекс позволяет проводить свободные, справедливые и прозрачные выборы в стране.

Главный эксперт по выборам БДИПЧ Алексей Громов проинформировал о цели визита в Баку, затем Гусейнли и член парламентского комитета - вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев ответили на вопросы, интересующие гостей в связи с избирательным процессом и законодательством.

Затем делегация оценочной миссии БДИПЧ ОБСЕ встретилась с руководителями политических партий, представленных в парламенте Азербайджана.

Громов сказал, что хотел бы узнать, с какими трудностями сталкиваются политические партии в избирательном процессе.

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов проинформировал об участии в выборах ПЕА, играющей важную роль в общественно-политической жизни Азербайджана.

Затем мнениями поделились руководители других политических партий – Фазиль Мустафа, Фазаиль Агамалы, Фазаиль Ибрагимли, Фарадж Гулиев, Гудрат Гасангулиев, Таир Керимли, Асим Моллазаде, Эльшан Мусаев, отметившие, что будут участвовать во внеочередных парламентских выборах.

В выступлениях было подчеркнуто, что в стране идут серьезные реформы, проведение реформ в политической системе на пользу народа, что общественно-политическая среда в стране создала благоприятную почву для свободных и справедливых выборов, что азербайджанское законодательство предоставляет всем гражданам и политическим партиям равноправные возможности в выборах.

В выступлениях политиков было подчеркнуто, что в Азербайджане демократическая и стабильная избирательная среда и претензии, выдвигаемые некоторыми партиями, не присоединившимися к выборам, безосновательны.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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