Мазахир Панахов: Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила

БАКУ/Trend/ - Каждое обращение в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) должно быть рассмотрено в рамках законодательства и вынесено соответствующее решение.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на заседании комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сообщил, что если в ЦИК поступило какое-либо обращение, то его следует решить в соответствии с требованиями законодательства. ЦИК предпримет все необходимые шаги для устранения недостатков.

"Ни одна избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила. Каждое обращение должно быть рассмотрено в рамках законодательства и принято соответствующее решение. Члены окружных избирательных комиссий должны рассматривать вопросы по своему участку. Если в каком-то вопросе есть затруднения, то необходимо обратиться по этому поводу в ЦИК, а ЦИК, в свою очередь, предпримет все необходимые шаги для устранения недостатков", - сказал Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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