Кадры трагедии 20 Января до сих пор у меня перед глазами - Фарид Хайрулин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 147 человек, было ранено 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Среди настоящих героев можно назвать имя известного фотографа, заслуженного работника культуры, члена Союза журналистов и Союза художников Азербайджана Фарида Хайрулина, который в те дни, рискуя жизнью, не только запечатлел кадры кровавой бойни 20 Января, но и благодаря их публикациям в зарубежных СМИ в мире узнали о трагедии в Баку. Фарид Хайрулин поделился с Trend своими воспоминаниями.

"Прошло уже 30 лет, но эти кадры до сих пор стоят у меня перед глазами. Никогда не забуду весь этот ужас кровавой бойни и в то же время героизм нашего народа, который сплотившись, дал достойный отпор карателям, стал на путь независимости и процветания. В те трагические дни, доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали жизнями ради свободы Азербайджана", - начал беседу Фарид Хайрулин.

Рано утром 20 января он должен был отвезти своего брата в аэропорт, который улетал в командировку в Москву.

"Ночью мне позвонили из редакции АзерТадж, где я работал, и сказали, что в город вошли войска. Я позвонил в аэропорт и мне сказали, что вводится комендантский час. Утром в половине восьмого я подъехал к метро "Азизбекова" (ныне "Кёроглу") и перед глазами предстала страшная картина – весь изрешеченный крупнокалиберными пулями "Камаз", а в кабине окровавленные вещи людей. Трупы уже убрали. Здесь я узнал, что в районе Сальянских казарм ведется интенсивная стрельба и сразу же поехал туда. Разбитые баррикады, вокруг трупы молодых людей, раздавленные танками автомобили, расстрелянная машина скорой помощи, человеческая кровь на земле перемешалась с машинным маслом – я был в шоке от увиденного и понял весь трагизм происшедшего. Встав во весь рост, а во мне192 сантиметра, я стал фотографировать все эти ужасные картины. Снимал четырьмя камерами, меняя объективы - черно-белые, слайды, негативы, Я голове одна лишь мысль: "я журналист и выполняю свой долг". При этом, совершенно не замечал, что вокруг свистят пули и в любой момент могут попасть в меня. Более того, я просто не мог поступить иначе. Я должен был показать миру правду о происходящем в те трагические для Родины дни. Как бы патетически это ни звучало, но это, наверное, и есть то самое чувство долга, которое сильнее тебя. Когда ты должен поступить именно так, как велит сердце", - вспоминает Фарид Хайрулин.

На протяжении нескольких часов, под пулями, рискуя жизнь, он снимал эти леденящие кров трагические события. В это время его прикрывали друзья-ветераны афганской войны, потому что на журналистов нападали, отнимали аппаратуру.

"Я стал все больше приближаться ко входу в Сальянские казармы, где происходила кульминация этой кровавой бойни. И на меня большое впечатление произвела одна ужасная картина – раздавленный труп молодого парня и оплакивающий его старший брат на фоне красных ворот с красными звездами у раздавленного танком "Камаза", а по периметру стояли военные с автоматами. К сожалению, этот кадр я так и не нашел в отснятых материалах, так как в то время не было возможности проявлять снимки и мы все отдавали зарубежным коллегам, чтобы они публиковали в своих СМИ. Мы были в полной информационной блокаде! К сожалению, многое отснятое безвозвратно ушло в зарубежные СМИ. Москва отказывалась принимать эти фотоматериалы, более того, обвиняла нас в фальсификации. Я стал снимать и лишь позже узнал, что в меня целились и хотели убить. Когда вернулся в редакцию, увидел коллег в шоковом состоянии. Я сказал: "Я не боюсь - у меня нет времени на это. Надо срочно найти возможность опубликовать эти кадры в СМИ, чтобы весь мир увидел". Тогда мне один из коллег по имени Вагиф сказал, что сам видел, как в меня целился офицер, который в 15-20 метрах стоял за забором Сальянской казармы, и он даже в ужасе закрыл глаза, предчувствуя мою скорую гибель. Через день я узнал, что меня от смерти спас Дмитрий Калинин из советского информационного Агентства печати "Новости", который сказал майору, что я якобы его друг и представляю Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Только после этого офицер опустил оружие. Эти дни я никогда не забуду!", - сказал Фарид Хайрулин.

Вот такая история…Трагедия 20 Января навсегда останется в памяти как ужасное кровавое событие, совершенное против человечности. Этот день вошел в героические страницы истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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