Ширин Нехамиа Михаэли: Надеемся, что после парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее

БАКУ/Trend/ - Для нас - евреев, выходцев из Азербайджана, очень важны процессы, идущие в этой стране.

Об этом сказал руководитель «Координационного центра горских евреев, выходцев из Азербайджана» и «Дома Израиля в Азербайджане» Ширин Нехамиа Михаэли, сообщает во вторник Trend со ссылкой на портал www.secki-2020.az

Он отметил, что Азербайджан постоянно укрепляющаяся и развивающаяся страна: «Надеемся, что после парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее. Укрепление позиций Азербайджана очень важно для продолжения взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами и дружественными странами, в том числе, с Израилем».

Он выразил надежду на то, что новый формирующийся парламент внесет вклад в ещё большее ускорение развития Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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