Баку делает очень многое для того, чтобы повысить свою транспортную привлекательность - политолог

28 января 2020 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Такие проекты как Баку-Тбилиси-Карс хороши тем, что в результате их реализации выигрывают в итоге и страны участники, и регион в целом.

Об этом сказал Trend директор Центра изучения новой Турции, политолог Юрий Мавашев.

Эксперт отметил, что для Турции проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК) представляет особую важность:

«Анкара становится центром регионального и межрегионального притяжения, повышает свою привлекательность. То же самое в равной степени можно сказать и об участии в проекте Азербайджана и Грузии.

Уникальность «Нового Шелкового пути», по словам политолога, заключается в том, что у государств региона появился реальный шанс распорядиться по своему разумению геополитическим положением. Я называю это "пробуждением Азии". Данный процесс необратим».

Что касается безопасности пути «Баку – Тбилиси – Карс», то тут эксперт считает, что безопасность - это многообразие, наличие вариантов.

Относительно того, что в Китае бытует мнение о том, что «Новый Шелковый путь» включает и морские маршруты и гарантирует ли это то, что азербайджанские порты не останутся в стороне, Ю. Мавашев ответил:

"Китайская инициатива нацелена далеко в будущее, однако это не значит, что вода будет течь под лежачий камень. Баку делает очень многое для того, чтобы повысить свою транспортную привлекательность. А тот, кто думает о завтрашнем дне, может быть уверен в том, что эти заботы вернутся ему сторицей».

По мнению политолога, подобные мега-проекты создают шансы для участия в них большого количества стран-партнеров:

«Баку в этом плане делает сегодня многое, в частности для развития транспортного и транзитного потенциала. Ясно, что есть процессы, связанные с налаживанием процесса грузопотоков и здесь успех будет зависеть от стабильного внутреннего развития государств. Таким образом получается, что одна страна заинтересована в том, чтобы у соседа было все в порядке, стабильно. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан сегодня является транспортным хабом", - подытожил политолог.

(Авто: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зурабишвили: Тесные взаимоотношения Грузии с Азербайджаном создают возможности для развития двух стран
Грузия 17:33
Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде награжден дипломом Почетного профессора Бакинской Высшей Школы Нефти (ФОТО)
Общество 16:34
Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)
Общество 14:38
Еврокомиссар: ЕС и Азербайджан достигли значительного прогресса в переговорах по торговой части нового соглашения
Бизнес 14:36
Завершилось производство труб для 47-километрового участка IGB
Энергетика 14:19
Болгария диверсифицирует половину потребления газа азербайджанским газом и американским СПГ
Энергетика 14:06
Лента новостей
Оборот субъектов семейного бизнеса в Азербайджане вырос в несколько раз
Бизнес 18:33
Ее мать – азербайджанка, она живет в Италии, о ней говорит весь мир (ФОТО)
Стиль 18:23
ЕБРР отметил перспективность энергетического сектора Грузии
Энергетика 18:02
Модельный ряд производимых в Казахстане автомобилей будет расширен
Транспорт 17:52
Попытка "Мусават" запятнать избирательный процесс - явный заказ извне - Бахруз Гулиев
Политика 17:52
В Баку отметят юбилей Хейраддина Годжи
Социум 17:38
Зурабишвили: Тесные взаимоотношения Грузии с Азербайджаном создают возможности для развития двух стран
Грузия 17:33
Казахстан подготовил ряд предложений для сотрудничества с ОАЭ
Бизнес 17:32
Рост трудовой миграции повышает авторитет экономики Казахстана
Бизнес 17:27