Эркан Озорал: Азербайджан оказал Турции всю необходимую помощь в связи с землетрясением

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал помощь, оказанную Турции Азербайджаном в связи с землетрясением.

Как сообщает в четверг Trend, посол сообщил журналистам, что азербайджанская сторона оказала Турции всю необходимую помощь в связи с землетрясением.

"С первых часов после землетрясения, официальные государственные структуры Азербайджана, в том числе министерства иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям, выразили готовность в любой момент оказать помощь Турции", - сказал Озорал.

По его словам, сразу после землетрясения азербайджанская сторона предприняла надлежащие шаги.

"Азербайджан был с нами. Поддерживалась связь как посредством посольств обеих стран, так и соответствующих структур. Азербайджан дал все, в чем нуждалась турецкая сторона. То есть, Азербайджан оказал всю необходимую помощь в связи с землетрясением в Турции", - добавил Озорал.

Напомним, что 24 января в районе Сивириджа в восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли 41 человек, пострадали около 1500.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.