ЦИК вынес решение по округу, в котором Фазаил Агамалы лидирующий кандидат
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в 60-м Сальян-Нефтчалинском округе в рамках выборов, проведенных в стране девятого февраля.
Как сообщает Trend, после обсуждений было принято решение направить обращение на рассмотрение в окружную избирательную комиссию.
Отметим, что лидирующим кандидатом 60-го Сальян-Нефтчалинского избирательного округа является Фазаил Агамалы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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