ЦИК вынес решение по округу, в котором Фазаил Агамалы лидирующий кандидат

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в 60-м Сальян-Нефтчалинском округе в рамках выборов, проведенных в стране девятого февраля.

Как сообщает Trend, после обсуждений было принято решение направить обращение на рассмотрение в окружную избирательную комиссию.

Отметим, что лидирующим кандидатом 60-го Сальян-Нефтчалинского избирательного округа является Фазаил Агамалы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)