Генсек ШОС поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый господин Президент,

Примите искренние поздравления в связи с успешным проведением 9 февраля 2020 года внеочередных выборов в парламент Азербайджанской Республики.

Эффективное государственное управление, поступательная модернизация экономики, повышение уровня благосостояния граждан, последовательная внешняя политика государства стали определяющими факторами победы возглавляемой Вами Партии «Ени Азербайджан» на внеочередных парламентских выборах.

Уверен, что достигнутые результаты выборов будут способствовать выбранному курсу на всестороннее развитие Азербайджанской Республики, а также дальнейшему укреплению и развитию многопланового сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Наблюдательная миссия от ШОС выражает глубокую признательность за всемерное содействие и помощь в период проведения мониторинга выборов.

Пользуясь этой благоприятной возможностью, хочу пожелать новых достижений, сил и вдохновения, добра и благополучия, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, а народу Азербайджана – мира и процветания",- говорится в поздравительном письме.