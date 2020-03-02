В Аппарате Кабмина назначен новый начальник отдела
БАКУ /Trend/ - В Аппарате Кабинета министров назначен новый начальник отдела.
Как передает Trend, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно распоряжению, Закир Пашаев назначен начальником отдела международного сотрудничества.
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