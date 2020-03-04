Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойской районной центральной больницы (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:15)

БАКУ /Trend/ - 3 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойской районной центральной больницы.

Как сообщает Trend, глава государства разрезал ленту в знак открытия больницы.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в больнице условиями.

Было отмечено, что территория Геранбойской районной больницы на 130 коек составляет 4 гектара. Общая площадь строения превышает 21 тысячу квадратных метров. В больнице, где функционируют отделения хирургии, терапии, педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностики, гемодиализа, поликлиника, установлено самое современное медицинское оборудование иностранного производства. В медицинском учреждении также функционируют отделения лучевой диагностики, реанимации, приема больных, скорой медицинской помощи, лаборатория и пр. В больнице наряду с основным корпусом имеется также корпус инфекционных заболеваний. Здесь же расположено Геранбойское районное отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом больницы. Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Поздравляю Вас с открытием Геранбойской центральной районной больницы. Очень рад, что за короткое время в Геранбое создан прекрасный медицинский центр. Два с половиной года назад моим распоряжением началось строительство, и сегодня мы вместе открываем эту больницу. Как видите, все условия здесь отвечают самым высоким стандартам. И само здание очень современное, красивое, и установленное здесь оборудование является продукцией ведущих компаний. Это оборудование не отличается от оборудования ведущих больниц мира. Так и должно быть. Я говорил, что материально-техническая база сферы здравоохранения в Азербайджане должна быть на самом высоком уровне, и мы добиваемся этого.

За последние 16 лет только в регионах Азербайджана построены 22 новые больницы, 15 лечебно-диагностических центров, капитально отремонтированы 28 центральных районных больниц. Строительство пяти больниц продолжается. Таким образом, только в регионах сданы в эксплуатацию 70 современных медицинских учреждений. Конечно, эти медицинские учреждения служат здоровью людей. В Баку также уже завершились строительство, ремонт многих больниц. В целом, за последние 16 лет в нашей стране построены и капитально отремонтированы более 700 медицинских учреждений.

Разумеется, для этого требуются крупные средства, и они выделяются по линии государственного бюджета. В том числе и эта больница построена в рамках государственной инвестиционной программы, на основе государственных программ социально-экономического развития регионов. Основная цель этого - оказание гражданам качественных медицинских услуг.

Сегодня, можно сказать, во всех наших городах функционируют современные медицинские учреждения, в которых имеются все возможности для проведения как лечения, так и диагностики. Неслучайно с каждым годом число граждан, проходящих обследование, растет, в прошлом году оно достигло 5 миллионов. Медицинское обследование прошли более пяти миллионов человек. 10 лет назад я рекомендовал гражданам ежегодно проходить обследование, чтобы и они, и врачи имели представление об их здоровье, чтобы при необходимости было проведено лечение, сделана хирургическая операция. Но в то время необходимых условий не было, а сегодня они есть. Поэтому создание такого прекрасного медицинского центра является показателем нашей политики. Хотя не так далеко отсюда – в городе Нафталан есть современное медицинское учреждение, и кому-то могло показаться, что эта больница может обслуживать и жителей Геранбоя. Но я сказал, что в Геранбое должна быть построена отдельная центральная районная больница, так как прежнее здание больницы уже не отвечало никаким стандартам.

Это еще раз показывает, что в данной сфере проводится целенаправленная государственная политика. В таких прекрасных условиях врачи, конечно, должны оказывать больным качественные медицинские услуги. Больница в то же время является рабочим местом врачей. Как мне сообщили, здесь работают 125 врачей и большое число медицинского персонала. Поэтому создание таких замечательных условий должно повысить и ответственность врачей. Больным необходимо уделять внимание, проявлять о них заботу, а также оказывать качественные медицинские услуги. Уверен, что врачи этой больницы будут оказывать гражданам качественные медицинские услуги.

В настоящее время ключевым вопросом мировой повестки дня является проблема коронавируса, этот вопрос обсуждается, можно сказать, во всех странах. Что касается Азербайджана, то могу сказать, что ситуация находится под контролем, моим указанием создан специальный оперативный штаб при Кабинете Министров. Кроме того, я дал указание выделить дополнительно 10 миллионов манатов, чтобы ускорить принятие необходимых мер. Осуществляются специальные меры для эвакуации находящихся в Иране граждан Азербайджана. Будет обеспечена доставка их в Азербайджан как через сухопутную границу, так и воздушным транспортом. Однако каждый должен понимать, что определенное время необходимо оставаться на карантине во избежание распространения болезни в Азербайджане.

Одновременно даны соответствующие указания о временном закрытии школ, вузов, детских садов. Цель этого - предохранить детей и подростков от заболевания. То есть, принимаются все необходимые меры. По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока. Однако могу сказать, что по нескольку раз в день на территории страны проводятся мониторинги по данному вопросу, на всех погранично-пропускных пунктах установлены специальные приборы.

Должен также сказать, что ни одна страна на сегодняшний день не ввела ограничений на осуществление грузоперевозок, в том числе и Азербайджан. Как вам известно, Азербайджан является транзитной страной, и мы уже много лет стараемся расширить наш транзитный потенциал и смогли добиться этого. Никаких ограничений для транзитных грузов не ставится. Однако мы, уделяя особое внимание и этой сфере, проводим организованную работу, связанную с доставкой транзитных грузов, в частности, поступающих в нашу страну с южного направления необходимых грузов как для азербайджанских потребителей, так и для потребителей соседних стран, формируются специальные колонны, составленные из соответствующих грузовых автомобилей, обеспечено полицейское сопровождение. Кроме того, я дал указание обеспечивать иностранных водителей питанием, чтобы они не выходили часто из своих автомобилей и не посещали общественные места.

То есть, предпринимаются продуманные вплоть до мелочей шаги, цель которых – уберечь граждан Азербайджана от этого заболевания. До сегодняшнего дня все наши действия были успешными. Мы постоянно находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения, идет работа по доставке в нашу страну тестов для выявления заболевания, этот вопрос находит решение.

Как мне сообщили, в последнее время в аптеках наблюдается дефицит масок. Найти объяснение этому никак невозможно, так как у нас достаточный запас масок. Видно, какие-то спекулянты, пользуясь ситуацией, хотят увеличить свои незаконные доходы. Всем правоохранительным органам дано поручение, при выявлении подобных фактов в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания. Потому что против элементов, которые, пользуясь сложившимися условиями, прибегли к неприглядным действиям в корыстных целях, должны применяться самые строгие меры наказания.

Поэтому хочу еще раз заверить азербайджанскую общественность в том, что правительство Азербайджана принимает все необходимые меры. Картина на сегодняшний день не дает серьезных оснований для беспокойства. У абсолютного большинства граждан, находящихся на карантине, пока никаких признаков заболевания не обнаружено. Если их здоровье будет в порядке, то после необходимого срока они будут выписаны. Считаю, что на сегодняшний день этой информации достаточно. Одновременно представителям всех органов здравоохранения, непосредственно занимающихся данным вопросом - Министерству здравоохранения и Агентству по обязательному медицинскому страхованию дано указание регулярно информировать граждан.

Еще раз хочу сказать: укрепление материально-технической базы нашей системы здравоохранения в то же время рассчитано на неожиданные обстоятельства. Конечно, мы строим такие прекрасные больницы для того, чтобы граждане пользовались ими. В то же время в той или иной форс-мажорной ситуации такие медицинские учреждения, конечно, расширяют наши возможности. Рад, что в Геранбойском районе уже функционирует такое прекрасное медицинское учреждение.

В Геранбойском районе по линии государства реализованы многочисленные инфраструктурные проекты. По моему указанию уровень газификации здесь доведен до 96 процентов. В настоящее время планируется газификация остальных сел. Реализовано несколько важных дорожных проектов. Один из них мы открыли сегодня. Тем не менее, от граждан все еще поступают предложения о прокладке новых дорог, сельских дорог. Будут даны соответствующие указания, подписано распоряжение. Отремонтировано 65 процентов дорог. Проблема с питьевой водой в городе нашла решение в 2014 году. Открытие этого крупного проекта состоялось здесь с моим участием. Строится современный Олимпийский спортивный комплекс. Это тоже очень нужный объект для спортсменов и вообще граждан, так как, я говорил и хочу еще раз сказать, каждый человек регулярно должен заниматься спортом. В свое время я сказал, что каждый человек должен пройти обследование, и мы, можно сказать, добиваемся этой цели. Уверен, что добьемся и этого. Если каждый человек регулярно будет заниматься спортом, то его здоровье будет в порядке, иммунитет будет высоким, он будет жить долго, вести здоровый образ жизни, будет получать удовольствие от жизни.

Дополнительные меры, связанные с развитием Геранбойского района, созданием рабочих мест, будут приниматься и впредь. В Геранбое открылась ковровая фабрика. Словом, реализуются и будут реализовываться инфраструктурные проекты, социальные проекты, проекты, связанные с созданием рабочих мест. Еще раз поздравляю вас с открытием этой прекрасной больницы, желаю вам успехов, поздравляю с наступающими праздниками, праздником Новруз.

Врач больницы Гюльнара Асланова: Уважаемый господин Президент, разрешите приветствовать Вас от имени жителей Геранбоя и сказать: Добро пожаловать в наш район! Сегодня для нас знаменательный день. В 2017 году Вашим Распоряжением началось строительство Геранбойской районной центральной больницы. Мы и представить себе не могли, что через несколько лет соберемся на церемонию открытия такой грандиозной больницы в Геранбое. Поэтому от имени жителей Геранбоя выражаю Вам сегодня глубокую признательность. Обещаю, что наш медицинский коллектив достойно выполнит задачи, поставленные перед нами азербайджанским здравоохранением.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Большое спасибо.

Врач Ильгар Мусаев: Господин Президент, жители Геранбоя, население нашей республики, азербайджанцы всего мира пребывают в праздничном настроении. Наступает наш национальный праздник Новруз. Этот праздник дорог нам. В то же время Ваш приезд в Геранбойский район еще больше повышает праздничный настрой. Уже много лет жители Геранбоя мечтали о том, чтобы было построено такое величественное здание. Всякий раз мы ждали Вашего приезда, хотели, чтобы Вы приехали, и эта больница была открыта. Слава Аллаху, Вы приехали, приняли участие в открытии больницы, дали свое благословение. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Благодарим от имени жителей Геранбоя.

Х Х Х

В заключение была сделана фотография на память.