Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/- 3 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было отмечено, что в здании, общая площадь которого составляет 1200 квадратных метров, будут работать 150 ткачих, и все они - местные жители. Они несколько месяцев участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных здесь "Азерхалча", совершенствовали свои умения и навыки. Учебно-подготовительные курсы продолжат действовать после начала работы филиала, и выпускники этих курсов получат сертификат ОАО "Азерхалча".

Здание состоит из ткацкой мастерской, кабинета художника, склада, столовой, медицинского кабинета, зала продажи ковров и других подразделений. В мастерской на более 40 станках будут ткать азербайджанские ковры различных размеров. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями. Ковры и ковровые изделия, сотканные в ОАО "Азерхалча", будут экспонироваться и продаваться в салоне по продаже ковров.

Отметим, что реализуемый в Газахском районе проект по развитию ковроделия, являющегося древним народным ремеслом, имеет большое значение. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, придающего особое значение развитию этой сферы, во многих регионах созданы ковровые фабрики, ведутся работы по открытию новых фабрик в ряде других регионов. Сегодня в центре внимания на государственном уровне находится обеспечение этих фабрик сырьем за счет местного производства. Президент Ильхам Алиев постоянно подчеркивает, что открытие этих фабрик особенно важно для трудоустройства женщин. При создании ковров на газахской фабрике будут использоваться орнаменты, свойственные ковроткачеству в населенных пунктах Агстафы, Газаха и Товуза. Они были изготовлены художниками "Азерхалча" на основе старинных ковров, которые хранятся в музеях мира и частных коллекциях, а также собранных в разных регионах страны.