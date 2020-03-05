Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Исмаиллинского района
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Нахида Рза оглу Багирова на должность главы Исполнительной власти Исмаиллинского района.
Другим распоряжением главы государства Мирдамед Мирсадыг оглу Садыгов был освобожден от должности главы ИВ Исмаиллинского района.
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