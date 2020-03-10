Али Гусейнли избран первым вице-спикером парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось первое заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва, сообщает во вторник Trend.

На заседании были избраны председатель, заместители председателя Милли Меджлиса, председатели и заместители председателей парламентских комитетов.

В ходе голосования Али Гусейнли был избран первым заместителем председателя Милли Меджлиса.

Али Гусейнли родился в 1968 году в Баку.

В 1985 году окончил среднюю школу №135 в Бинагадинском районе Баку, в 1987 году поступил на юридический факультет Калининского государственного университета.

В 1988-1989 гг. служил в армии.

В 1993 году окончил юридический факультет БГУ.

В 1991-1995 гг. работал в Верховном суде, 1995-1996 гг. - в Исполнительном Аппарате Президента Азербайджана, 1996-2000 гг. - на различных должностях в Милли Меджлисе. Был председателем парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, членом Судебно-правового совета.

Доктор юридических наук.

Член Комиссии по борьбе с коррупцией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)