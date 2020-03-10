Президент Ильхам Алиев принял участие в первом заседании парламента VI созыва (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 10 марта состоялось первое заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании.

Открыв заседание, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев поздравил депутатов. Он отметил, что согласно статье 2-й Внутреннего устава Милли Меджлиса, первое заседание парламента ведет самый пожилой депутат и эта миссия выпала депутату Зияду Самедзаде.

Председательствующий на заседании Зияд Самедзаде объявил открытым первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва.

Затем З.Самедзаде зачитал список депутатов, избранных в Милли Меджлис шестого созыва.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев выступил на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

Затем председатель заседания Зияд Самедзаде представил повестку дня.

После утверждения повестки дня был обсужден вопрос избрания председателя Милли Меджлиса.

Было отмечено, что кандидатура депутата от партии "Ени Азербайджан" Сахибы Гафаровой была выдвинута на пост председателя Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова выразила признательность председателю партии "Ени Азербайджан" и членам партии.

Затем состоялось голосование и со 116 голосами "за" Сахиба Гафарова была избрана председателем Милли Меджлиса.

На должность первого заместителя председателя Милли Меджлиса был избран депутат Али Гусейнли.

Депутаты Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли были избраны заместителями председателя Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова объявила имена кандидатов в состав Дисциплинарной и Счетной комиссий. Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, кандидатуры были поставлены на голосование и утверждены.