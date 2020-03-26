Минск заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Баку - эксперт

Политика 26 марта 2020 11:22 (UTC+04:00)
Минск заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Баку - эксперт

БАКУ/Trend/ - Минск весьма заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Баку.

Об этом сказал Trend директор аналитического центра "Актуальная Концепция" (Минск, Беларусь), политолог Александр Шпаковский, комментируя решение белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и посольства Азербайджана в Беларуси объединить усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги.

По мнению политолога, эта тема находится в поле пристального внимания лидеров Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, которые неоднократно ставили соответствующие задачи перед государственными чиновниками, ответственными за внешнеэкономическую деятельность: «Необходимо отметить, что между двумя государствами существует профильная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая достаточно активно работает. Также развивается межбиржевое взаимодействие, еще несколько лет назад был подписан Меморандум о взаимопонимании между БУТБ и Общественным объединением советов бирж Азербайджанской Республики.

На сегодняшний день после серьезного падения в 2015 – 2016 годах, товарооборот между Беларусью и Азербайджаном существенно вырос и по итогам прошлого составил, по данным белорусской стороны, порядка 307 млн долларов США. При этом необходимо отметить, что в 2018 году этот показатель был еще выше – около 470 млн долларов, а в целом считается, что странам по силам выйти не менее чем на 500 млн долларов товарооборота с перспективой до 1 млрд долларов США, чему безусловно будут способствовать поставки нефти из Азербайджана в Беларусь, начавшиеся в этом году».

По его словам, в Минске рассчитывают, что совместные усилия БУТБ, азербайджанских дипломатов и их белорусских коллег в Баку однозначно позитивно скажутся на двусторонних торговоэкономических отношениях, улучшении их конкретных показателей, в том числе биржевого товарооборота.

Белорусское посольство в Баку, по его словам, отмечает активизацию сотрудничества в инвестиционной сфере и возросший интерес азербайджанских деловых кругов к строительной отрасли Беларуси: «Также весьма перспективными представляются вложения в IT-сектор, сельское хозяйство, где Минску удалось достичь достаточно высоких результатов в последние годы. Кроме того, известно, что сторонами прорабатываются совместные проекты в области логистики, туризма, фармацевтики, нанотехнологий. Беларусь приглашает азербайджанских бизнесменов стать резидентами белорусско-китайского индустриального парка «Великий Камень», где в настоящее время работают порядка 60 компаний из 15 стран».

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день около 50 азербайджанских компаний являются дилерами и дистрибьюторами белорусских товаров: «Встречные поставки осуществляются по более чем 340 товарным позициям, а основу экспорта Беларуси составляет продукция машиностроения, деревообработки, продовольственные и фармацевтические товары. В свою очередь из Азербайджана Беларусь импортирует нефть и нефтепродукты, полимеры этилена, хлопковое волокно и пр.

Естественно стороны заинтересованы в расширении торговой номенклатуры, что будет способствовать укреплению связей, и соответствует пожеланиям потребителей на рынках двух стран. В качестве примера можно привести тот факт, что в последнее время на полках белорусских магазинов появились гранатовый сок и алкогольные напитки из Азербайджана, которые нашли своих покупателей. В свою очередь у жителей Азербайджана традиционно пользуются спросом качественные продовольственные товары из Беларуси».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

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