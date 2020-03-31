Турецкий дипломат: Турция осуждает армянских убийц за геоцид азербайджанцев в марте 1918 года

БАКУ /Trend/ - Геноцид, совершенный против азербайджанцев армянскими отрядами в марте 1918 года - одна из самых кровавых страниц истории, сказал во вторник Trend глава пресс-службы посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан.

Он напомнил, что в результате геноцида зверски были убиты тысячи азербайджанцев,, в том числе, старики, женщины и дети, в различных регионах страны сотни сел были стерты с лица земли: «Эти кровопролития были не только в Баку, но и в Шамахы, Губе, Карабахе, Нахчыване. И только вхождение в Азербайджан Кавказской исламской армии, созданной по инициативе военного министра Османского государства Энвер–паши, положило конец этому кровопролитию. Эта армия понесла большие потери в Азербайджане».

По его словам, трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид и геноцид 31 марта свидетельствуют о том, что обретение независимость нелегкая задача: «Никто не должен забывать, какой ценой достается независимость, и эту правду необходимо передавать будущим поколениям».

Он акцентировал внимание на том, что 20% азербайджанских территорий все еще находятся под армянской оккупацией: «Это необходимо доносить до мирового сообщества».

В заключение он добавил, что Турция осуждает армянских убийц за геноцид, преднамеренно совершенный против азербайджанцев в марте 1918 года».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)