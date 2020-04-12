Меры, предпринятые Азербайджаном - это вполне ожидаемые действия серьезного и ответственного государства - сербский эксперт

Политика 12 апреля 2020 14:10 (UTC+04:00)
Меры, предпринятые Азербайджаном - это вполне ожидаемые действия серьезного и ответственного государства - сербский эксперт

БАКУ/Trend/ - Меры, принятые правительством Азербайджана по экономической помощи населению, а также малому и среднему предпринимательству, достойны похвалы.

Об этом сказала Trend директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович.

Сербский политолог полагает, что шаги предпринятые азербайджанским правительством, очень помогут бизнесменам и гражданам справиться с проблемами, вызванными введением карантинного режима: „Это вполне ожидаемые действия серьезного и ответственного государства. Очевидно, что в Азербайджане ситуация находится под контролем. Низкие показатели по количеству инфицированных коронавирусом говорят о том, что в стране хорошая система здравоохранения. Я заметила, что протестировано немало граждан, и это хорошо. Во многих странах профилактика оказалась критичной. Кроме прочего, меры, принятые в отношении ограничений на передвижение, говорят о том, что государство ответственно относится к сложившейся ситуации. В странах, которые не приняли строгих мер, в настоящее время имеется большое количество зараженных вирусом Covid-19. Я считаю, что в Азербайджане поддежка граждан пострадавших от пандемии, хорошо организована“.

По мнению эксперта, меры по борьбе с коронавирусом, затрагивают абсолютно все слои общества: „Не вызывает сомнений , что еще до начала эпидемии в мире грянул глубокий политический, социальный и экономический кризис. Речь идет, прежде всего, о западном мире. Это также нашло отражение в международных отношениях. Возможно, текущие чрезвычайные обстоятельства предотвратили опасную кульминацию в результате некоторых проблем, возникших в предыдущие годы. Из истории нам известно, что такие глубокие кризисы приводят к масштабным войнам. Трудно точно предсказать, что нас ожидает после пандемии, потому что это зависит от многих изменчивых и трунопредсказуемых факторов“.

Трифкович считает, что все может пойти как в положительном, так и в отрицательном русле: „Все зависит от международного сообщества, вернее от того, какой путь оно выберет для решения проблем. Мы можем сделать вывод, что в последние десятилетия международные институты были неэффективными. В настоящее время существует возможность преодоления этой проблемы, но это требует согласия, понимания и сотрудничества. Первым шагом со стороны США должно быть снятие, как можно скорее, санкций в отношении России и Ирана. Это было бы ответственным шагом, в то время, когда мир столкнулся с гуманитарными проблемами“.

Политолог отметила, что после эпидемии мир вернется ко многим неразрешенным конфликтам, которые не должны продолжаться: „Поэтому великие державы, и прежде всего постоянные члены СБ ООН, должны быть более ответственны. Экономический кризис на Западе вступит в еще более интенсивную фазу, поскольку ограничитльные меры остановили экономику. Многие люди останутся безработными, что потребует серьезных стратегических планов на будущее. Если этого не произойдет, социальные волнения, которые были высокими до пандемии, могут представлять еще большую опасность. Человечеству понадобится много мужества, мудрости и силы в предстоящий период“.

Что касается России и Азербайджана, то по ее мнению, в первую очередь это страны с реальным суверенитетом и независимостью: „Это является основным условием для любой страны в решении предстоящих задач. Зависимые государства, если они не будут бороться за суверенитет, понесут гораздо больший ущерб. Я думаю, что и Азербайджан, и Россия готовы к предстоящим проблемам. За последние двадцать лет эти страны смогли восстановиться, стабилизироваться и процветать во всех областях. России удалось вернуть контроль над своим государством после катастрофической приватизации и отчуждения ее собственных ресурсов. Для нее важнее всего сохранить стабильность в будущем и преемственность успешной политики. Что касается Азербайджана, то тут можно сказать, что обретя независимость, страна развивалась экономически. Безусловно, существует проблема замороженного Нагорно - Карабахского конфликта, которую необходимо решать. И Россия, и Азербайджан - страны, богатые природными ресурсами, что является основой для самообеспечения и развития. Думаю, что России и Азербайджану будет легче противостоять предстоящим вызовам, чем странам Запада, которые уже давно находятся в политическом, социальном и экономическом кризисе. Западный мир полностью погружен в конформизм и не может справиться со многими проблемами. Для Москвы и Баку важно реализовать свои стратегические энергетические проекты, и я уверена, что так и будет“.

Далее эксперт подчеркнула, что пандемия коронавируса несет беспрецедентные экономические последствия: „Экономика страдает от серьезных ударов, особенно в сфере услуг. Воздушное движение остановлено, туризм полностью заблокирован, рестораны во многих странах закрыты, и многие отрасли производства также приостановлены. В Сербии многие заводы закрыты, потому что существует риск распространения вируса, и многие люди теряют свои рабочие места, потому что бизнесмены не могут противостоять такому экономическому коллапсу. Ожидается, что государства помогут экономике устранить последствия введения чрезвычайного положения. Для таких стран как Азербайджан, которые являются стабильными и имеют свои ресурсы, это будет легче, но вопрос в том, как справятся те страны, которые не контролируют свои ресурсы и имеют слабую экономику. Перераспределение экономической мощи - это процесс, который начался задолго до появления коронавируса. Данный процесс проявил себя, перенеся экономическую власть сЗапада на Восток. Экономика Китая стала крупнейшим конкурентом Запада, и США, с тех пор, как Дональд Трамп пришел к власти, приняли ряд мер, чтобы изменить ситуацию. В определенный период США были достигнуты некоторые успехи, которые привели к сокращению безработицы и восстановлению экономики, но теперь пандемия коронавируса и ее последствия, изменили все. Думаю, этот кризис нарушит и ускорит многие экономические процессы, однако результаты, не могут предсказать даже лучшие экономисты. „Битва“ на этом поле будет продолжаться еще сильнее после устранения опасности пандемии. Если западный мир спасал банки во время экономического кризиса 2008 года, я думаю, что сейчас ему придется спасать производство и бизнес. Еще неизвестно, как им это удастся сделать. У США есть свои планы, а ЕС очень дестабилизирован и находится в состоянии сложной политической борьбы. Поэтому будущее ЕС далеко не ясно“.

Трифкович думает, что Covid-19 изменит международные отношения между некоторыми странами: „К примеру Россия и Китай продемонстрировали большую человечность и солидарность, помогая медикаментами и медицинским персоналом многим странам Европы. Сербия получила наибольшую помощь от России, которая традиционно всегда была ей верным союзником. По распоряжению президента РФ Владимира Путина в Сербию было доставлено 11 самолетов для оказания медицинской помощи, техника для дезинфекции общественных мест и больниц, а также команды российских военных врачей, которые посетили многие города в Сербии. Китай также оказал большую помощь Сербии и направил свой медицинский персонал, чтобы консультировать и помогать нам. Для Сербии это не является неожиданностью, поскольку у нас исторически сложилась дружба и близость с Россией, а также очень хорошие отношения с Китаем. Мы получили обещания от ЕС, что он перенаправит часть своих средств в качестве помощи, но пока это только слова. Я думаю, что самое большое изменение в международных отношениях - это помощь России США, учитывая, что эти две страны находятся в напряженных отношениях на протяжении многих лет. Независимо от политических разногласий, президенты двух стран нашли компромисс по гуманитарным вопросам. Это важный прогресс. Россия также направила существенную помощь в Италию, которая сильно пострадала от пандемии. Италия, которая является членом ЕС и НАТО, не получала такой помощи от своих ближайших союзников. Учитывая, что США и ЕС ввели санкции против России, мы действительно можем похвалить ее за ее гуманные действия. Азербайджан также в свою очередь выделил Ирану 5 млн долларов. Аналогичную сумму Баку также направил на счет ВОЗ, для борьбы с коронавирусом. Вот почему я думаю, что репутация этих стран в мире, после этого станет еще выше.“.

Политолог напомнила, что еще задолго до начала пандемии, нерешенные конфликты угрожали перерасти в более масштабные: „В последние годы мир столкнулся с ростом терроризма, неконтролируемой миграцией, ростом преступности, торговлей людьми, оружием и наркотиками. И самая большая опасность исходила от слишком большого социального расслоения и бедности. Такое недовольство, в любой момент, могло легко превратиться в нечто гораздо более опасное. С другой стороны, мы живем в эпоху ядерного оружия, которое обладает огромной разрушительной силой. Возможно, вспышка новой вирусной эпидемии опередила более опасные вещи. Я не говорю, что проблемы, которые я перечислила, исчезнут после пандемии, но возможно, что атмосфера в международных отношениях будет другой. Что-то должно было случиться, чтобы восстановить отношения".

По мнению Трифкович, при всей своей пагубности, пандемия в долгосрочной перспективе может иметь и положительные последствия: "Потребуется время, чтобы перезапустить все. После этого мы вступим во вторую фазу кризиса, которая касается последствий пандемии. На этом этапе мы переключим наше внимание со здравоохранения на экономику. Существует опасность, что проблема с вирусом может вновь возникнуть, но к тому времени есть шанс найти эффективное лекарство. От нас будет зависеть, используем ли мы эту ситуацию в свою пользу или во вред. Если коронавирус сделает нас более серьезными, ответственными и гуманными, то это можно считать хорошим началом“.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

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