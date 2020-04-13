Проведение саммита Тюркского совета по инициативе Азербайджана подтверждает серьезный подход страны к борьбе с пандемией - узбекский эксперт

БАКУ/Trend/ - Проведение по инициативе азербайджанской стороны внеочередного саммита Тюркского совета подтверждает серьёзный подход Баку к борьбе с пандемией.

Об этом сказал Trend независимый эксперт Олег Голишников (Ташкент, Узбекистан).

Он отметил, что, как и многие государства, Азербайджан проводит активную борьбу против распространения коронавируса у себя в стране: «Согласно официальным данным, по состоянию на 12 апреля 2020 года, в Азербайджане зарегистрированы 1 098 случаев инфицирования COVID-19, 250 – вылечившихся, летальных исходов – 11. Благодаря принятым азербайджанскими властями превентивным мерам безопасности, динамика распространения COVID-19 в стране намного меньше, чем в других странах.

В республике действует Оперативный штаб по предотвращению угрозы распространения вируса, созданный при Кабинете министров Азербайджана, а на всей территории страны введён специальный режим карантина. По инициативе Президента Азербайджана функционирует Фонд борьбы с коронавирусом. Отменены все массовые мероприятия, в том числе международного характера. В частности, перенесены отдельные матчи Чемпионата Европы (по решению УЕФА), которые должны были состояться в Баку, а также Гран-при Азербайджана «Формулы-1» и другие. В этом плане проведение по инициативе азербайджанской стороны внеочередного саммита Тюркского совета подтверждает серьезный подход Баку к борьбе с пандемией, его стремления к координации с членами Совета мер в этом направлении, в том числе в целях смягчения негативного влияния COVID-19 на экономическое развитие стран-участниц».

Прошедший 10 апреля 2020 года в формате видеоконференции внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (далее Тюркский совет), по мнению эксперта, показал готовность и заинтересованность стран-участниц в совместной борьбе с пандемией коронавируса, прежде всего, за счёт координации усилий, обмена опытом и оказания взаимной помощи в этом направлении: «Практическая реализация совместных мер будет служить примером трансграничного сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета в борьбе с такого рода угрозами. В этом плане заслуживают внимания предложения, озвученные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, касательно необходимости создания в рамках Тюркского совета: 1) постоянно действующей совместной системы эпидемиологического мониторинга и 2) координационной группы по борьбе с пандемией».

Также он напомнил, что принятие совместных мер в рамках Тюркского совета не ограничивает государства-члены в укреплении взаимодействия с другими странами, глобальными и региональными организациями в борьбе против COVID-19, скорее, наоборот. И в принятой по итогам Саммита декларации страны-участницы подтвердили важность кооперации с международным сообществом, призывая все страны к «глобальной солидарности» и «расширенному сотрудничеству» в принятии неотложных мер для сокращения распространения и устранения пандемии. При этом, одним из ключевых аспектов, который был затронут на Саммите и который имеет важное стратегическое значение, является то, что лидеры стран-участниц Совета солидарны в необходимости решения вопросов в транспортно-логистической сфере (включая обеспечение бесперебойности грузоперевозок по линии Транскаспийского коридора), в том числе в целях снижения негативного влияния пандемии на экономики государств-членов Совета. Профильным министерствам и ведомствам стран-участниц Совета уже поручена эта задача. Понятно, что мировую экономику ждут трудные времена из-за последствий COVID-19, карантин и ужесточение мер безопасности заметно тормозят глобализацию, ведут к спаду целых отраслей и росту безработицы. В этой связи эффективность совместных мер в этом направлении будет напрямую зависеть от слаженности и координации их работы».

Олег Голишников считает, что мир оказался плохо подготовленным к пандемии: «Можно конечно выделить различия в оперативности, действенности и адекватности мер, предпринятых отдельными государствами, международными организациями и объединениями. Но в целом, ситуация с COVID-19 показала насколько уязвимым может быть мировое сообщество перед пандемией, которая в рекордно сжатые сроки выросла из проблемы провинциального города до угрозы глобального масштаба. Даже самые развитые экономики - США, страны западной Европы и другие - оказались бессильными перед лицом пандемии, в том числе из-за недооценивания ситуации на самом начальном этапе появления и распространения COVID-19».

Между тем он думает, что пандемия коронавируса не изменит мировой порядок и тем более не разрушит его: «Возможно, пандемия внесёт косметические коррективы, но не более того. Изменение миропорядка, которое, безусловно происходит, кроется в других – более глубинных причинах. Кроме того, в условиях пандемии определённое время мир будут часто сотрясать проявления «эгоизма». Информационный фон вокруг COVID-19 уже пестрит эпизодами «перехвата» защитных средств, получения политических дивидендов от оказания внешней помощи, целенаправленного распространения панических настроений, конкуренции за первенство в создании вакцины и прочими. Но мир сможет справиться с этой угрозой, если страны будут действовать сообща и смогут преодолеть эгоистические проявления, по крайнее мере на время борьбы с COVID-19. И хоть готовиться к «посткоронавирусному миру» пока ещё рано, укротить «чёрного лебедя» в лице пандемии в одиночку не удастся даже самым сильным. И те меры, которые страны договорились предпринять в рамках Тюркского совета, могут внести свой определённый вклад в борьбу с коронавирусом и смягчение последствий его влияния, прежде всего, на экономическое развитие его государств-членов. Пока остаётся надеяться, что когда изобретут вакцину против COVID-19, мы будем относиться к коронавирусу как к гриппу или обычной простуде. В этом случае все эти карантинные меры и информационный шум просто покажутся страшным сном».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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