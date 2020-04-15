Джейхун Мамедов: Азербайджанский опыт по борьбе с пандемией и ее последствиями уже используют ряд других стран

Политика 15 апреля 2020 11:49 (UTC+04:00)
Джейхун Мамедов: Азербайджанский опыт по борьбе с пандемией и ее последствиями уже используют ряд других стран

БАКУ /Trend/ - Широкое распространение пандемии коронавируса оказало серьезное влияние на мировую экономику, во многих государствах стали наблюдаться спад и застой, некоторые глобальные компании столкнулись со значительными материальными потерями и даже обанкротились. В Азербайджане же предпринимаются продуманные и своевременные шаги для стабилизации ситуации, и не случайно, что ряд стран используют наш опыт.

Об этом среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

Депутат отметил, что Азербайджан с первого дня принял оперативные и адекватные меры по уменьшению влияния пандемии на экономику страны и материальное состояние граждан, в первую очередь Президент Ильхам Алиев подписал ряд важных распоряжений: «Руководство страны с первого дня заявило, что оно рядом с гражданами, и предпримет все необходимые шаги. В видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, Президент Ильхам Алиев, коснувшись негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, заявил, что государство поддержало свыше 600 тысяч человек, которые пострадали от этого процесса, подчеркнул важность оказания помощи потерявшим работу и безработным людям. В связи с этим глава государства дал указания надлежащим структурам. На совещании Президент Ильхам Алиев коснулся вопроса безработицы, дав соответствующие поручения и рекомендации».

Мамедов подчеркнул, что на совещании был широко затронут вопрос адресной социальной помощи: «Глава государства отметил, что в стране эту помощь получают свыше 70 тысяч человек, подчеркнул важность применения единых критериев по этому вопросу, где главной целью является сохранение принципа социальной справедливости».

Депутат добавил, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность завершения всех социальных проектов, несмотря на экономические трудности: «Глава государства заявил, что у Азербайджана достаточно возможностей для этого, страна ни от кого не зависит, что 2020 год будет годом реформ, которые охватят все сферы, что в направлении демократического развития будут предприниматься важные шаги, и что главной целью реформ является совершенствование механизма управления, проведение политики омоложения кадров и назначение на важные должности профессионалов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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