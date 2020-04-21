Меры, предпринимаемые правительством Азербайджана, своевременные и достаточно продуманные - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Судя по размеру помощи, которая выделена в рамках различных программ по поддержке социальной стабильности в нынешних условиях, и по охвату населения, то можно сказать, что меры предпринимаемые руководством Азербайджана, довольно значительные.

Об этом сказал Trend руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Политолог отметил, что нужно учитывать тот факт, что помощь, направленная на обеспечение занятости и социальной поддержки 2,5 миллиона граждан затронет и семьи этих людей: «Другими словами, это помощь, которая поможет поддержать социальную стабильность в Азербайджане в нынешних условиях значительно большего количества людей. И мы видим, какая достаточно большая работа проведена не только по разработке мер поддержки, но и по формированию того списка людей, которые наиболее нуждаются сегодня в такой поддержке в сложных условиях».

По его словам, важно понимать, что правительство Азербайджана помогает бизнесу и населению на фоне снижения цен на нефть, а также достаточно серьезного финансового кризиса, в условиях отсутствия возможности полноценно работать и участвовать в экономической деятельности: «Поэтому меры, которые предпринимаются правительством Азербайджана, своевременные и достаточно продуманные».

Притчин также отметил роль в этом предпринятых ранее руководством Азербайджана шагов по выстраиванию инфраструктуры и социальной поддержке через службы «ASAN» и «DOST»: "Без этих служб государству было бы значительно сложнее сейчас оказывать адресную помощь и работать с людьми, помогая им в это непростое время».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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