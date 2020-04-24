Сахиба Гафарова поздравила турецкого коллегу

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила Турцию по случаю 100-летия создания Великого национального собрания.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.

"Вчера я позвонила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу и поздравила его от имени азербайджанских депутатов по случаю 100-летия Собрания", - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)