Определился состав делегации Милли Меджлиса Азербайджане в Межпарламентском союзе
БАКУ /Trend/ - Определился состав делегации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджане в Межпарламентском союзе.
Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, деятельность делегаций в международных структурах, членом которых является Милли Меджлис, постоянно находится в центре внимания руководства парламента.
Было отмечено, что также определился состав делегации Милли Меджлиса в Межпарламентском союзе. Делегацией будет руководить вице-спикер Адиль Алиев.
В состав делегации вошли Эльнур Аллахвердиев, Шахин Исмаилов, Турал Гянджалиев, Нагиф Гамзаев, Рашад Махмудов, Кямран Байрамов, Захид Орудж и Мазахир Эфендиев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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