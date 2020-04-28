Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - 28 апреля по инициативе президента Европейского банка реконструкции и развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом банка Сумой Чакрабарти.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в видеоконференции принимали участие руководство Европейского банка реконструкции и развития, с азербайджанской стороны – министр экономики, управляющий от Азербайджана в Европейском банке реконструкции и развития Микаил Джаббаров.
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Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО)
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