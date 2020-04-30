Проведено очередное онлайн-заседание комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Комитет по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 30 апреля провел очередное онлайн-заседание.

Как сообщает в четверг Trend, председатель комитета Ганира Пашаева сообщила, что в ходе заседания будет обсужден законопроект об утверждении Конвенции "По международному обмену изданиями".

Было отмечено, что законопроект был представлен Милли Меджлису по законодательной инициативе Президента Ильхама Алиева. Конвенция принята ЮНЕСКО третьего декабря 1958 года в Париже, вступила в силу 23 ноября 1961 года и ратифицирована 47 государствами. Документ предусматривает обмен изданиями между правительственными органами государств-членов конвенции и неправительственных некоммерческих структур в сфере образования, науки, техники и культуры. Объекты обмена - это издания (книги, газеты, периодические издания, карты и планы, репродукции, фотокартины, музыкальные произведения, издания, выпущенные азбукой Брайля) в области образования, права, науки и техники, культуры и информации. Конвенция не охватывает секретные документы, циркулярные письма.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)