Али Гусейнли: Оккупации Шуши дана правовая оценка

БАКУ/Trend/ - Оккупации Шуши дана правовая оценка, и в Верховном суде в связи с этим был проведен судебный процесс.

Об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса, глава парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, помимо самой оккупации была дана правовая оценка и ситуации, создавшей условия для оккупации Шуши: «Условия, сложившиеся в то время в результате борьбы действующей власти и сил, претендующих на власть, одновременно обусловили и оккупацию Шуши. Этому дана полная правовая оценка, которая никоим образом не может быть изменена. Армения оккупировала Шушу. И оценка, как всегда, будет дана политической ситуации, сложившейся тогда в Азербайджане».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)