Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend - Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В столь тяжелое время рада передать Вашему превосходительству искренние приветствия, а народу Азербайджана – наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики", - говорится в поздравительном письме.