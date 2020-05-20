Азербайджан может стать технологическим хабом в регионе - украинский эксперт

Политика 20 мая 2020 10:02 (UTC+04:00)
Азербайджан может стать технологическим хабом в регионе - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может выступить технологическим хабом в регионе Каспия.

Об этом Trend сказал в среду известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

Эксперт считает, что будущее за цифровой экономикой: "Все события вокруг коронавируса показали, что мир действительно меняется и все большее значение приобретает интернет-сообщество, которое из места общения превратилось уже в площадку для мировой экономики. Сейчас без интернет-торговли вообще невозможно представить будущее мира. Скорее всего, эпидемия коронавируса подстегнет рост цифровой экономики и ускорение процесса глобализации посредством системы виртуальной экономики".

Охрименко подчеркнул в этом контексте большую важность состоявшейся недавно видеоконференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамером, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства данной компании.

Как отметил эксперт, компания CISCO является сегодня мировым лидером по обеспечению развития модели «Smart страна»: «Важно не только создать эту модель, но и сделать ее безопасной. Компания CISCO может предоставить Азербайджану технологии и оборудование для создания данной модели».

По его словам, на сегодня главным экономическим потенциалом страны является нефть, но это не помешает Азербайджану в рамках новой мировой модели экономики быть высокотехнологичной страной, где развиваются аграрный сектор, образование, медицина и осуществляются новые научные разработки с привлечением международных научных центров: «Азербайджан может выступить технологическим хабом в регионе Каспия. С помощью новых технологий, в том числе технологий CISCO, Азербайджан может обеспечить цифровизацию работы соседних стран для решения общих задач региона в сферах логистики, водных ресурсов, аграрном секторе, по обмену информацией, для интеграции и роста внешней торговли».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT

Азербайджан может стать технологическим хабом в регионе - украинский эксперт - Gallery Image
Азербайджан может стать технологическим хабом в регионе - украинский эксперт - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Генсек ООН призвал выделить $200 млрд для помощи Африке во время пандемии
Генсек ООН призвал выделить $200 млрд для помощи Африке во время пандемии
При атаке талибов в Афганистане погибли девять человек
При атаке талибов в Афганистане погибли девять человек
В Японии пять человек погибли при пожаре
В Японии пять человек погибли при пожаре
Loading Bars
Лента новостей
Шавкат Мирзиёев поручил упростить выдачу кредитов Узбекистан 10:44
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:44
В январе-апреле сократились автомобильные грузоперевозки из Турции в Италию В мире 10:44
ADIF обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank Финансы 10:42
В январе-апреле увеличились грузоперевозки из Турции в Грузию Турция 10:36
В Азербайджане выпускники колледжей не будут сдавать два экзамена для получения диплома Общество 10:34
В Азербайджане изменены правила организации обучения по кредитной системе в колледжах Общество 10:33
Бал Института костюма Met Gala не будут проводить в 2020 году Стиль 10:26
Заповедники Азербайджана открыли двери для посетителей Социум 10:22
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за передовыми позициями ВС Армении и дал указания (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:21
В Казахстан отправлены 43 человека, остававшиеся в Азербайджане из-за закрытия границ Общество 10:18
Генсек ООН призвал выделить $200 млрд для помощи Африке во время пандемии Другие страны 10:09
Грузинские фермеры получат дизель по льготным ценам Грузия 10:07
Азербайджан может стать технологическим хабом в регионе - украинский эксперт Политика 10:02
Минобразования Азербайджана: Оценивание учащихся будет носить мониторинговый характер Общество 09:57
При атаке талибов в Афганистане погибли девять человек Другие страны 09:55
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:54
ГЭЦ Азербайджана обнародовал детали изменений в правила проведения выпускных и вступительных экзаменов Общество 09:41
Курс маната по отношению к мировым валютам на 20 мая Экономика 09:40
Нефть дорожает на оптимизме вокруг снижения запасов в США Энергетика 09:35
В Азербайджане изменены правила оценивания знаний бакалавров и магистров Общество 09:27
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:26
В Милли Меджлисе будет обсужден ряд совместных документов Азербайджана и Турции Политика 09:23
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая В мире 08:57
В ВОЗ пообещали ответить на ультиматум Трампа США 08:51
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусом Казахстан 08:43
Лучшие игроки во Франции не будут награждены из-за досрочного завершения сезона Спорт 08:38
В Японии пять человек погибли при пожаре Другие страны 08:21
В Кыргызстане выявлено еще 27 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:16
В Италии открылись первые музеи после карантина Европа 08:08
Баронесса Эмма Николсон: Великобритания и Азербайджан могут работать в тесном контакте по всем направлениям на взаимовыгодной основе (Интервью) Политика 08:00
Жертвами коронавируса в Мексике за сутки стали 334 человека Другие страны 07:45
Кавани может стать игроком «Интера» Спорт 07:33
В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте Другие страны 07:25
В Японии заподозрили утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете Другие страны 07:08
Всемирный банк: 60 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии В мире 06:43
Lockheed Martin в 2020 году не сможет поставить от 18 до 24 F-35 США 06:32
За сутки в Китае выявлены пять случаев активного заражения коронавирусом Другие страны 06:19
Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом Спорт 06:01
Швеция приготовилась к рекордному кризису Европа 05:42
Полузащитник «Милана» заинтересовал «Манчестер Сити» Спорт 05:21
США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом США 05:03
Власти Колумбии продлили общенациональный карантин до 31 мая Другие страны 04:44
Против Порошенко возбудили уголовное дело Другие страны 04:27
В Бразилии выявлено рекордное число скончавшихся от COVID-19 за сутки Другие страны 04:12
Первый в истории прямой рейс из Абу-Даби приземлился в Израиле Арабские страны 03:51
СМИ узнали о возможном переносе "Оскара" в 2021 году США 03:37
Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Джеймса Стори на место посла США в Каракасе США 03:19
Европейцы рекордно охладели к автомобилям Европа 03:03
Тренер клуба АПЛ заразился коронавирусом Спорт 02:41
В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков на военный пост Другие страны 02:25
Названо хобби для снятия стресса во время коронавирусной эпидемии В мире 02:11
Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса США 01:46
Трамп заявил, что США отправляют аппараты ИВЛ не ради дипломатии США 01:28
FT: Volkswagen выплатил €9 млн для прекращения дела о "дизельном скандале" Европа 01:12
СМИ: Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за COVID-19 США 00:52
Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США Другие страны 00:23
В этом году студенты не будут проходить итоговую аттестацию Общество 00:20
Трамп заявил, что у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси проблемы с головой США 00:19
В Лувре заявили, что "Мона Лиза" не продается Европа 00:14
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом Россия 19 мая 23:56
ExxonMobil может продать свою долю в месторождении в Азербайджане Энергетика 19 мая 23:53
В этом году вступительные экзамены в ВУЗ-ы пройдут один раз Общество 19 мая 23:38
ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 112 тыс. В мире 19 мая 23:23
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в России, экипаж погиб Россия 19 мая 23:08
В Ливане продлят режим самоизоляции до 7 июня Другие страны 19 мая 23:03
США и Канада продлили соглашение о закрытии границ США 19 мая 22:59
Facebook объявила о запуске бесплатного приложения в помощь малому бизнесу В мире 19 мая 22:48
Матчи чемпионата Словении по футболу возобновятся 5 июня Спорт 19 мая 22:37
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 112 тыс. Турция 19 мая 22:31
В прошлом году в Азербайджане 48 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности Общество 19 мая 22:28
В Египте зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки Другие страны 19 мая 22:27
Президент Ильхам Алиев: Мы - ответственная страна, уважаем себя, сохраняем достоинство, уважаем партнеров Политика 19 мая 22:17
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска В мире 19 мая 22:14
Президент Ильхам Алиев: Каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину Политика 19 мая 22:12
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов Политика 19 мая 22:07
Президент Ильхам Алиев: В предстоящие годы Азербайджан еще более упрочит лидирующие позиции в области информационно-коммуникационных технологий Политика 19 мая 22:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сегодня является лидирующим государством в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии Политика 19 мая 21:58
Бывшего лидера "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с подростком Европа 19 мая 21:55
На западе Колумбии упал легкий самолет Другие страны 19 мая 21:52
Президент Ильхам Алиев: Люди, которые в будущем будут управлять Азербайджаном, - это сегодняшняя молодежь Политика 19 мая 21:52
Президент Ильхам Алиев: Начало функционирования центров DOST – наглядное проявление работы, проводимой в социальной сфере, осуществляемых реформ Политика 19 мая 21:48
Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обменялись поздравительными письмами Политика 19 мая 21:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением и обладающей высоким имиджем в мировом масштабе - Интервью Азербайджанскому телевидению (ВИДЕО) Политика 19 мая 21:37
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 19 мая 21:33
Чартерным рейсом из Берлина в Баку возвращены 188 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 19 мая 21:24
Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане Общество 19 мая 21:10
Лавров и Маас провели телефонные переговоры Россия 19 мая 21:06
Министр экономики Микаил Джаббаров принял участие в заседании Региональной группы Всемирного экономического форума (ФОТО) Экономика 19 мая 20:40
Приемные экзамены в колледжи Азербайджана пройдут в рамках одного тура Общество 19 мая 20:25
В Азербайджане сокращена продолжительность экзамена для некоторых выпускников школ Общество 19 мая 20:15
Вышел в свет первый трейлер фильма "Сугра и сыновья" совместного производства Baku Media Center и Buta Film (ВИДЕО) Общество 19 мая 20:06
Письма граждан: Господин Президент, мы признательны Вам за неустанную работу во имя благополучия народа Политика 19 мая 19:50
Туркменистан и Россия рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области торговли Бизнес 19 мая 19:12
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции Политика 19 мая 19:06
Арахчын с шекинскими русалками – необычная коллекция Инны Костиной (ФОТО) Культура 19 мая 18:42
AirBaltic возобновила полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин Европа 19 мая 18:28
В Азербайджане выявлен 131 новый случай инфицирования коронавирусом, излечились 143, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 19 мая 18:26
Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы автотранспортных грузоперевозок Транспорт 19 мая 18:21
О влиянии карантинного режима в Азербайджане на экспорт хурмы Бизнес 19 мая 18:11
Все новости