Азербайджан может стать технологическим хабом в регионе - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может выступить технологическим хабом в регионе Каспия.

Об этом Trend сказал в среду известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

Эксперт считает, что будущее за цифровой экономикой: "Все события вокруг коронавируса показали, что мир действительно меняется и все большее значение приобретает интернет-сообщество, которое из места общения превратилось уже в площадку для мировой экономики. Сейчас без интернет-торговли вообще невозможно представить будущее мира. Скорее всего, эпидемия коронавируса подстегнет рост цифровой экономики и ускорение процесса глобализации посредством системы виртуальной экономики".

Охрименко подчеркнул в этом контексте большую важность состоявшейся недавно видеоконференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамером, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства данной компании.

Как отметил эксперт, компания CISCO является сегодня мировым лидером по обеспечению развития модели «Smart страна»: «Важно не только создать эту модель, но и сделать ее безопасной. Компания CISCO может предоставить Азербайджану технологии и оборудование для создания данной модели».

По его словам, на сегодня главным экономическим потенциалом страны является нефть, но это не помешает Азербайджану в рамках новой мировой модели экономики быть высокотехнологичной страной, где развиваются аграрный сектор, образование, медицина и осуществляются новые научные разработки с привлечением международных научных центров: «Азербайджан может выступить технологическим хабом в регионе Каспия. С помощью новых технологий, в том числе технологий CISCO, Азербайджан может обеспечить цифровизацию работы соседних стран для решения общих задач региона в сферах логистики, водных ресурсов, аграрном секторе, по обмену информацией, для интеграции и роста внешней торговли».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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