Президент Ильхам Алиев: Решение проблем вынужденных переселенцев – одна из важнейших моих задач как Президента

БАКУ /Trend/ - Решение проблем вынужденных переселенцев – одна из важнейших моих задач как Президента.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе.

"Сегодня мы отмечаем День Республики. Поздравляю вас и весь азербайджанский народ с Днем Республики. В этот праздничный день мы отмечаем открытие жилого комплекса «Гобу-3», возведенного для вынужденных переселенцев. Здесь созданы все условия. Сейчас я ознакомился с условиями, работа проделана на высочайшем уровне. «Гобу Парк-3» - третий крупный жилой комплекс, возведенный в этом поселке. В этом комплексе будут размещены 1336 семей вынужденных переселенцев. Будет функционировать школа - прекрасная школа на 960 учащихся, уже построен и готов к эксплуатации большой детский сад. В целом, в поселке Гобу по 3 проектам будет размещено около 3700 семей вынужденных переселенцев", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что проекты «Гобу-1» и «Гобу-2» были сданы в 2018 и 2019 годах.

"Должен отметить, что инициатором строительства этих городков стала Мехрибан ханым, и в 2017 году с ее участием здесь был заложен фундамент. В то время здесь был пустырь, ничего не было, и, можно сказать, в течение 3 лет здесь последовательно был создан прекрасный город. Потому что в этих трех городках будут жить в общей сложности около 20 тысяч человек, и это еще раз показывает, что если есть воля, если проводится правильная политика и если самые сокровенные чувства в сердцах людей находят отражение в реальности, то можно осуществить любую инициативу, любую прекрасную идею. Таким образом, на пустой территории были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Коммуникации, оснащение всех этих зданий организованы на самом высоком уровне – решены вопросы водоснабжения, газификации, электроэнергии, внутренних дорог, транспорта. Здесь также созданы медицинский пункт, торговые точки, рабочие места - это тоже учтено, - проживающие здесь граждане будут здесь же обеспечены работой. В частности, для женщин здесь будет функционировать ковровая мастерская, уже готовы к работе другие малые предприятия производственной направленности. Если учесть, что люди, которые будут здесь жить, на протяжении многих лет находились в тяжелом положении, - в сегодняшней презентации показано их нынешнее место жительства, - то, конечно, это подарит семьям большую радость", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, особенность этого поселка в том, что вся работа здесь проделана частным сектором.

"И это очень отрадно. Рад, что после моего призыва, сделанного несколько лет назад, частный сектор уже присоединился к этим важным социальным проектам. В то время я призвал частный сектор присоединиться к этой работе, и рад, что мой призыв не остался без ответа. Все строительные работы, все инвестиции были обеспечены частным сектором. Здесь я хочу особо отметить деятельность компании «Паша Холдинг». Эта компания занята многосторонней деятельностью. Все осуществленные ею в разное время проекты социальной направленности заслуживают одобрения. Должен также сказать, что она последовательно проводит эту работу, не рекламируя себя, как говорится, не хвалясь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня в условиях коронавируса компания «Паша Холдинг» и другие частные компании находятся рядом с нуждающимися людьми.

"Этот крупный строительный проект еще раз свидетельствует о том, что социальная ответственность бизнеса растет. Рад, что к этой инициативе присоединились и другие частные компании, недавно они приступили к строительству двух зданий. Надеюсь, что к этой работе присоединяться и другие наши компании, так как в Азербайджане много крупных компаний, холдингов. Они зарабатывают в Азербайджане, пользуются господствующей в нашей стране стабильностью, оказываемой бизнесу поддержкой. Конечно, их социальная ответственность также должна находиться на нужном уровне. Поэтому строительство этих жилых комплексов носит символический характер. В первую очередь государство демонстрирует свою волю. Как вам известно, решение проблем вынужденных переселенцев – одна из важнейших моих задач как Президента. С другой стороны, частный сектор, уже проявляя социальную ответственность, создает такие прекрасные возможности, если учесть, что в Азербайджане на сегодняшний день более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены квартирами, индивидуальными домами, и из них почти 20 тысяч обеспечены жильем в результате работы, проделанной одной компанией", - добавил Президент Ильхам Алиев.