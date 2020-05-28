Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - 28 мая в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

После знакомства с комплексом Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой вынужденных переселенцев.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.