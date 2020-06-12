Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Шабранском районе

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама-госгарница России (4 км)-Шахназарли Шабранского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства данной автомобильной дороги 900 тысяч манатов из средств, указанных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, выделяются Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере суммы, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.