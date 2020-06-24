Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирака
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирака Эльмаром Мамедъяровым и Фуадом Хусейном, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Министры провели обмен мнениями по различным аспектам связей между двумя странами, обсудили перспективы их развития.
Стороны также обсудили нынешнюю ситуацию касательно мирового кризиса, связанного со сферой здравоохранения, меры, принимаемые обеими странами в этом контексте, подчеркнули важность взаимопомощи и сотрудничества в условиях пандемии.
Министры подчеркнули необходимость продолжения существующего сотрудничества в рамках многосторонних платформ.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Письма граждан: Господин Президент, верим, что благодаря Вашим мудрым решениям мы достойно преодолеем любые трудности
В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после реконструкции моста через реку Гянджачай
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Гяндже нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета (ФОТО)
В Азербайджане пройдет онлайн-конференция по поддержке восстановления деятельности объектов МСБ в период после пандемии
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством нового здания Гянджинского государственного драмтеатра
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реставрации комплекса каравансараев "Шах Аббас" и "Угурлу Хан" в Гяндже (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии больницы модульного типа в Гяндже (ФОТО)
На продолжение строительства Гянджинского государственного драмтеатра выделены 13,8 миллиона манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством жилого комплекса, возводимого Государственным агентством жилищного строительства в Гяндже (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода по производству искусственного мрамора и гранита в Гяндже (ФОТО)
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО)
Дорожная полиция Баку за сутки оштрафовала более 1 тыс человек за нарушение ужесточенного режима карантина