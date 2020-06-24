Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирака

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирака Эльмаром Мамедъяровым и Фуадом Хусейном, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министры провели обмен мнениями по различным аспектам связей между двумя странами, обсудили перспективы их развития.

Стороны также обсудили нынешнюю ситуацию касательно мирового кризиса, связанного со сферой здравоохранения, меры, принимаемые обеими странами в этом контексте, подчеркнули важность взаимопомощи и сотрудничества в условиях пандемии.

Министры подчеркнули необходимость продолжения существующего сотрудничества в рамках многосторонних платформ.

(Текст: Кямаля Сеидова)