Али Ахмедов: Национальная армия Азербайджана по праву считается одной из самых мощных вооруженных сил мира

БАКУ /Trend/ - Народ Азербайджана абсолютно уверен, что благодаря мудрости Верховного главнокомандующего и силе армии наши оккупированные земли будут возвращены.

Как сообщает Trend, об этом в своей публикации на официальной странице в Facebook по случаю 26 июня - Дня Вооруженных cил Азербайджана написал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

В публикации говорится: "26 июня - День Вооруженных сил. Национальная армия Азербайджана , процесс строительства которой начался с реализации стратегии независимой государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, под руководством Президента Ильхама Алиева стала одной из самых мощных вооруженных сил мира. С Днем Вооруженных сил!"

(Автор: Эльчин Мехтиев)