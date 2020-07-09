Радикальная оппозиция вынесла себя на продажу - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО)
Рамин Мамедов: Азербайджан воспринимается в мире как государство, способное внести вклад в решение глобальных проблем
Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек - Оперативный штаб