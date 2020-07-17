Эльхан Алескеров: В Армении разоблачили организатора провокации на азербайджано-армянской границе

БАКУ /Trend/ -Президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды прав, говоря, что президенты Армении были взяточниками, и сегодня оба привлечены к уголовной ответственности, их генералы были ворами, продавали на рынках солдатскую тушенку, а их герои фашисты, террористы и преступники. Кровавые боестолкновения на азербайджано-армянской границе, спровоцированные армянским руководством, еще раз подтверждают истину слов Президента.

О личностях, ответственных за кровавые события последних дней, свидетельствуют сами армяне и информация, опубликованная на сайте главы крайне националистического армянского издания Voskanapat Гранта Мелик-Шахназаряна.

Последний сообщает, о заседании правительства Армении, на котором прозвучали упреки премьер-министра Никола Пашиняна в адрес министра обороны Давида Тонояна, об ошибочности обстрела автомобиля УАЗ и убийства пограничников Азербайджана 12 июля.

Так, Пашинян обвинив министра обороны в нарушении режима прекращения огня, заявил: «А может целью азербайджанцев был не захват позиции, а возвращение потерянной машины?».

Мелик-Шахназарян фактически разоблачил ереванского инициатора и исполнителя провокации министра обороны Армении Давида Тонояна, который несет прямую ответственность за кровавые события на азербайджано-армянской границе и преднамеренное убийство пограничников.

Пользуясь слабохарактерностью премьер-министра Пашиняна, Тоноян обвиняет политическое руководство страны в том, что оно не принимает его новую военную доктрину, которая якобы "предотвращает войну «улучшит их позиции, жестко карая врага и разговаривая языком ультиматумов".

Таким образом комментарии излишни, военный преступник Давид Тоноян дал приказ артиллерии ВС Армении расстрелять УАЗ с азербайджанскими военнослужащими, который, как обычно, объезжал свои территории вдоль границы. Разве Тоноян сделал это ради "предотвращения войн, улучшения своих позиций, жестко карая врага и разговаривая языком ультиматумов"?

Между тем, выпускник Военно-дипломатической академии Генштаба РФ Давид Тоноян в последнее время почему-то зачастил в Брюссель.

Его провокация на границе направлена не столько против Азербайджана, сколько на усиление своих политических амбиций и авторитета в глазах обывателей-армян, как перспективного политического деятеля, государственного мужа, озабоченного защитой интересов«многострадального армянского народа от агрессора Азербайджана».

Безусловно, то что преступный расстрел азербайджанских пограничников был организован министром обороны Тонояном не снимает ответственности с премьер-министра Армении Пашиняна.

Акция была осуществлена через несколько дней, после принятия Пашиняном хваленной концепции «национальной безопасности», в которую благодаря усилиям Танояна включены приоритеты ориентации Армении в направлении НАТО и США.

Как бы пытаясь отмахнуться, от содеянного министром обороны, в период, когда гибли люди, а страна находилась не только на карантине, но и на военном положении, премьер-министр Пашинян вылетел с визитом в Беларусь

Именно его преступное правление, неспособность контролировать министерство обороны Армении, дало возможность проходимцу Тонояну совершить неоправданное кровавое преступление, за которое, рано или поздно, все рано придется отвечать.

Руководитель экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

Официальный сайт: http://bakunetwork.com.



Присоединяйтесь к нам в Twitter https://twitter.com/BakuNetwork и Facebook https://www.facebook.com/BakuNetwork.

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg.