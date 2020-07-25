Президент Ильхам Алиев: У кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды

Политика 25 июля 2020 00:59 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: У кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды

БАКУ/Trend/ - У кто-то есть возможности, влияние, у кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

«Начался процесс применения графиков для орошения посевных площадей. Считаю, что это должен быть всеобъемлющий процесс. Повсюду в стране следует применять графики, и должен быть строгий контроль. При решении данного вопроса, он, конечно, должен согласовываться с информационной системой «Электронное сельское хозяйство», к этому необходимо привлечь и фермеров, потому что распределение воды должно быть справедливым. Письма, поступающие с мест, показывают, что в определенных случаях принцип справедливости нарушается. У кто-то есть возможности, влияние, у кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды. Поэтому графики должны быть справедливыми, к этой работе следует привлечь широкую общественность. Конечно, необходим механизм контроля», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Центральные и местные исполнительные органы должны вместе заниматься этой работой.

«Как мне сообщили, во многих местах есть незаконные подключения к водным линиям, и никто за это не отвечает. Во-первых, такие подключения незаконны, этого нельзя допускать. Во-вторых, как мне сообщили, в некоторых хозяйствах используется излишнее количество воды, тогда как другим хозяйствам ее не хватает. Поэтому здесь тоже нужен действенный механизм контроля - как визуальный, так и электронный. В настоящее время существуют специальные устройства, которые, к примеру, сразу же сигнализируют, если давление в трубах упало. Поэтому здесь тоже должны применяться самые современные системы, чтобы электронизировать этот вопрос для его отражения в едином информационном портале, информационной системе. Тогда вы увидите: если на том или ином участке давление упало, значит есть незаконные подключения. Этого категорически нельзя допускать», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что все эти незаконные подключения в скором времени должны быть устранены.

«К этой работе необходимо подключить местные и центральные исполнительные органы, а если понадобится – правоохранительные органы, чтобы положить здесь конец хаосу. Самое ужасное, что никто за это не отвечает. Нет никакого механизма наказания против незаконных подключений, никакого механизма контроля, так как все структуры считают, что это не их дело. Значит, если бы не работала комиссия, если бы я ее не создал, не выявил это, то это так бы и продолжалось. Поэтому этот вопрос в скором времени обязательно должен быть решен. В связи с потерями. Необходимо принять комплексные меры для резкого снижения потерь. Конечно, основной источник потерь – земляные каналы, но не только. Потери допускаются и на других стадиях. В некоторых случаях эти потери искусственно раздуваются. Бывает и так, что потерь нет, но объем воды списывается на потери. Как мне сообщили, и здесь достаточно широко распространены негативные явления. Поэтому, во-первых, мы должны сократить потери, потому что 40-50 процентов потерь – это невыносимый уровень. Еще раз хочу сказать: если потери будут устранены, то у нас достаточно водных источников и водных ресурсов», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Военная база подверглась ракетному обстрелу в пригороде Багдада
Военная база подверглась ракетному обстрелу в пригороде Багдада
Турция за первые шесть месяцев сократила грузоперевозки в Ливан
Турция за первые шесть месяцев сократила грузоперевозки в Ливан
В Ираке вновь заработали аэропорты
В Ираке вновь заработали аэропорты
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В каждом уголке Азербайджана строятся новые дома, это не означает, что их нужно оставить без воды Политика 01:36
Президент Ильхам Алиев: Все государственные структуры должны находиться в очень тесном контакте с прессой Политика 01:31
Глава МИД Туниса Нуреддин Эррей уволен со своей должности Другие страны 01:25
Президент Ильхам Алиев: Мы должны пользоваться водой так, чтобы это не оказывало негативного влияния на экологический баланс Политика 01:22
Президент Ильхам Алиев раскритиковал Кямаледдина Гейдарова: Вы должны были поднять вопрос. Средства не были предоставлены, и вы не подняли вопрос Политика 01:10
Поставки нового самолета Boeing 777X могут задержаться на год Транспорт 01:02
Президент Ильхам Алиев: У кого-то родственник работает на какой-то высокой должности, на его посевную площадь подается вода, а другие фермеры остаются без воды Политика 00:59
Президент Ильхам Алиев: Есть большая потребность в орошении посевных площадей на основе современных технологий Политика 00:48
Джонсон признал допущенные в начале эпидемии коронавируса ошибки Европа 00:14
Субсидии государства в Грузии получили 115 тысяч фермеров Грузия 24 июля 23:55
Представитель ЕС и посол Бельгии вызваны в МИД Азербайджана Политика 24 июля 23:43
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 24 июля 23:38
Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют относительную стабильность вдоль азербайджано-армянской границы Азербайджан 24 июля 23:33
США готовы к контактам с Ираном по теме афганского урегулирования США 24 июля 23:23
Рейсом авиакомпании AZAL из Алматы на родину прибыло 117 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 24 июля 22:47
Причиной аварии самолета с грузом ООН в Сомали стало столкновение с животными Другие страны 24 июля 22:39
Военная база подверглась ракетному обстрелу в пригороде Багдада Арабские страны 24 июля 22:21
ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг ИКТ 24 июля 22:09
США фиксируют попытки перехвата переписки избирательных кампаний из-за рубежа США 24 июля 21:51
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 207 тысяч Турция 24 июля 21:33
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 24 июля 21:14
В правящей партии Азербайджана прошла видеоконференция на тему "Июльские бои: Уроки героизма и патриотизма" (ФОТО) Политика 24 июля 20:55
Граждане России стали меньше покупать недвижимость в Турции Бизнес 24 июля 20:28
В январе-мае сократился товарооборот Турции с Израилем Бизнес 24 июля 20:18
С начала года грузоперевозки из Турции в Россию незначительно сократились Транспорт 24 июля 20:12
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) Культура 24 июля 19:56
В Азербайджане продлены сроки приема студентов в пилотные профессиональные программы Общество 24 июля 19:55
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла посла России в Азербайджане Политика 24 июля 19:49
Парвиз Шахбазов: Расширенное внедрение ВИЭ - приоритет энергетической политики Азербайджана Энергетика 24 июля 19:35
Программой самозанятости в Азербайджане будут охвачены 12 тысяч безработных Общество 24 июля 19:17
В Государственном экзаменационном центре Азербайджана прошли международные экзамены Общество 24 июля 19:11
Али Ахмедов: Азербайджанский народ шаг за шагом продвигается к победе, и под руководством Президента Ильхама Алиева мы ее достигнем Политика 24 июля 19:08
Президент Ильхам Алиев выразил признательность Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Политика 24 июля 18:38
На выходные электрички по Абшеронской кольцевой ходить не будут Общество 24 июля 18:35
Черносотенцы радикальной оппозиции повторяют ложь врага - (Видеопроект) Политика 24 июля 18:30
Госкомитет Азербайджана обратился к живущим за рубежом азербайджанцам Политика 24 июля 18:29
Турция за первые шесть месяцев сократила грузоперевозки в Ливан Бизнес 24 июля 18:13
Georgian Airways выполнит чартерные рейсы в Вену и Амстердам Грузия 24 июля 18:11
90% плодоовощного экспорта Азербайджана приходится на российский рынок Бизнес 24 июля 18:09
Азербайджан сократил экспорт продукции в Бельгию Бизнес 24 июля 18:01
Министры Узбекистана, Афганистана и Ирана обсудили вопросы развития транспортных связей Узбекистан 24 июля 17:59
Премьера! Эмин Агаларов и Максим Фадееев представили МММ (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 24 июля 17:58
Совокупная прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась Финансы 24 июля 17:51
Страны-члены ГУАМ заявили о недопустимости очередной агрессии против Азербайджана (ФОТО) Политика 24 июля 17:50
Террористическая сущность армян вновь проявилась в недавних событиях - Афет Гасанова Политика 24 июля 17:37
ИМЭМО РАН о влиянии коронавируса на нефтегазовый сектор Туркменистана Энергетика 24 июля 17:33
Мехрибан Алиева: Я призываю организации Freedom House, Amnesty International и Human Rights Watch, которые декларируют защиту прав человека своей миссией, дать справедливую оценку произошедшим событиям (ФОТО) Политика 24 июля 17:27
Состоялась видеоконференция, в которой приняли участие азербайджанские диаспорские организации в России Политика 24 июля 17:26
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 573 человека Общество 24 июля 17:10
Азиатский банк развития поддержит Азербайджан в борьбе с коронавирусом Финансы 24 июля 17:08
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на экспертизу промышленной безопасности Тендеры 24 июля 17:06
ПРООН в Туркменистане объявляет тендер на разработку веб-сайта и мобильного приложения Тендеры 24 июля 17:05
В тройку ключевых потребителей узбекского текстиля впервые вошел Кыргызстан Узбекистан 24 июля 17:04
Центробанк Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 24 июля 17:03
Соглашение ОПЕК+ позволяет регулировать ежедневное производство нефти в течение двух лет - Минэнерго Азербайджана Энергетика 24 июля 17:03
Перед нашим зданием не было никакого собрания — посольство Азербайджана в России Политика 24 июля 16:56
Владимир Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и Азербайджана Политика 24 июля 16:52
Эра «армянского фактора» в политике России подходит к концу Россия 24 июля 16:51
Азербайджанцы создали остров, где живет всего один человек (ВИДЕО, ФОТО) Культура 24 июля 16:50
Последний сегмент "Южного газового коридора" близок к завершению - Парвиз Шахбазов Энергетика 24 июля 16:46
Владимир Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана Политика 24 июля 16:41
Обнародован объем добычи с блока месторождений АЧГ Энергетика 24 июля 16:39
Международное сообщество должно остановить новую волну армянского террора - политолог Политика 24 июля 16:23
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов Экономика 24 июля 16:20
Международный аэропорт Ташкента объявляет тендер на закупку нитроцеллюлозной краски Тендеры 24 июля 16:16
В период глобальной пандемии Франция сократила импорт одежды из Турции Бизнес 24 июля 16:15
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 24 июля 16:14
Минобороны Грузии обновляет авиапарк ВВС Грузия 24 июля 16:12
В Грузии за незаконное предпринимательство задержали граждан Ирана Грузия 24 июля 16:10
С начала года увеличились деловые поездки из Турции в Казахстан Бизнес 24 июля 16:08
Группа общественно-политических, научных и культурных деятелей Азербайджана обратилась к гендиректору российского "Первого канала" Политика 24 июля 16:05
Совокупные активы банков Азербайджана превысили 30 млрд манатов Финансы 24 июля 16:05
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку штепсельных розеток Тендеры 24 июля 16:05
ИМЭМО РАН: Основным источником доходов бюджета Туркменистана остается экспорт газа Энергетика 24 июля 15:57
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) Культура 24 июля 15:53
Глобальная пандемия не отразилась на экспорте цемента из Турции в Италию Бизнес 24 июля 15:51
В январе-июне сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Анталья Транспорт 24 июля 15:50
За первые шесть месяцев Грузия сократила импорт электротоваров из Турции Бизнес 24 июля 15:49
Сокращается трудовая миграция из Турции в Россию Бизнес 24 июля 15:45
За шесть месяцев 2020 года из Германии через порты Турции перевезено свыше 1 млн тонн грузов Турция 24 июля 15:43
Депутат Кёнуль Нуруллаева: Активизация армянских радикалов чревата опасными прецедентами Политика 24 июля 15:43
Иран продолжает снижать импорт ковров из Турции Бизнес 24 июля 15:42
В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены 930 человек Общество 24 июля 15:32
Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с лидером Партии Демократического просвещения Азербайджана Политика 24 июля 15:17
В период глобальной пандемии Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 24 июля 15:09
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за первое полугодие 2020 года Финансы 24 июля 15:07
В Азербайджане была аннулирована инвалидность, незаконно назначенная 2600 лицам Общество 24 июля 15:06
Проводятся работы по устранению нехватки воды - Шахин Мустафаев Экономика 24 июля 15:00
Факт эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на оккупированных Арменией территориях должен находиться в центре внимания мировой общественности Экономика 24 июля 14:55
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Хатай Транспорт 24 июля 14:37
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям Нагорно-карабахский конфликт 24 июля 14:37
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Бизнес 24 июля 14:25
В этом году в Азербайджане будут пробурены 443 артезианские скважины Экономика 24 июля 14:25
Вскоре клиенты Yelo Bank получат множество новых возможностей - СЕО Финансы 24 июля 14:18
В период пандемии Азербайджан продолжает экспортировать высокие технологии ИКТ 24 июля 14:17
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за январь - июнь 2020 года Финансы 24 июля 14:15
Названы члены ПНФА, попытавшиеся совершить провокацию в ходе акции в поддержку армии в Баку (ВИДЕО) Политика 24 июля 14:14
Турция сократила экспорт авиатоплива в Азербайджан Энергетика 24 июля 14:13
Сократились грузоперевозки в Эстонию из Азербайджана Транспорт 24 июля 14:13
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан до 1 сентября Транспорт 24 июля 14:12
Все новости