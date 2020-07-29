Азербайджанская диаспора в России призвала соотечественников не поддаваться на провокации армян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Доме Конфедерации азербайджанских общин России прошла встреча с активистами и представителями Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В мероприятии участвовали студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, Московского государственного медицинского университета им. Сеченова и других вузов.

Выступая на встрече, председатель диаспоры азербайджанцев России, академик Фазиль Гурбанов отметил, что происходящее в России между азербайджанцами и армянами беспокоит всю общественность, и провокационные действия, совершаемые в последние дни армянскими сепаратистами, препятствуют сохранению межнациональной стабильности в российском обществе: «Как представители многомиллионной азербайджанской диаспоры в России, которую мы считаем своей второй родиной, мы должны сделать все возможное для сохранения мира и стабильности. Обеспечение верховенства российских законов, их обязательное исполнение - долг каждого, кто проживает на территории РФ».